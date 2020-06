Katedrála Notre-Dame na Spišskom hrade, umelec vytvoril pôdorys 1:1

VIDEO: Katedrála Notre-Dame na Spišskom hrade.

„Ide o pokračovanie môjho konceptu, ktorý realizujem už dlhší čas, kde porovnávam pôdorysy plôch a katedrál,“ povedal Lányi, ktorý doteraz tvoril v telocvičniach alebo na ihriskách a s kriedou, no na nádvorí hradu je to preňho premiéra, premiérová je aj technika, ktorú si zvolil. Priznal, že aj keď si musí dávať pozor, kam umiestni drevené kolíky, aby neurobil žiadnu chybu, je to preňho zábava. „Príprava pôdorysu nie je náročná, jediné, čo cítim, je bolesť chrbta,“ smeje sa výtvarník, ktorý po dokončení pôdorys nasníma dronom a urobí fotodokumentáciu.

„V minulosti som už urobil pôdorysy katedrál v Chartres a tiež v Amiens, neskôr Katedrálu svätého Martina na Spišskej Kapitule. Teraz je to Notre-Dame. So Spišským hradom majú obe stavby spoločné, že obe ležia na 48. rovnobežke, sú to pamiatky UNESCO, momentálne sa rekonštruujú a zažili požiare,“ prezradil Lányi dôvod výberu historického hradu a parížskej katedrály.

Spojitosť oboch pamiatok potvrdila aj zástupkyňa riaditeľky Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková, obe sú gotické architektúry postavené na románskom základe, približne v podobnom časovom období. Spišský hrad vyhorel v roku 1780 a o niekoľko rokov bola katedrála vyrabovaná aj vo francúzskej revolúcii.

„Spolupracujeme s umelcom už desať rokov. Navrhol nám spojiť hradnú architektúru s gotickou katedrálou, čo nás oslovilo. Niečo také sa tu u nás na Spišskom hrade deje prvýkrát. Znamená to pre nás aj prezentáciu nášho hradu a prináša aj atrakciu pre návštevníkov,“ konštatovala Uharčeková Pavúková.

Dielo s rozmerom 128 krát 48 metrov a rozlohou približne 6 000 štvorcových metrov si môžu návštevníci Spišského hradu pozrieť len do konca budúceho týždňa. Neskôr bude nádvorie patriť koncertom a iným kultúrnym podujatiam.