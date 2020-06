Na košickom Luníku IX začali s búraním ďalšej bytovky

Bytovka mala byť zbúraná už v roku 2018, no tamojšia mestská časť vtedy požiadala, aby sa počkalo s asanáciou. Verila, že sa ešte podarí „vybývanú“ bytovku zrekonštruovať.

„Napokon sme sa rozhodli, aby bol dom zbúraný. Mali sme predstavu, že mestská časť získa panelák za symbolické jedno euro a podarí sa nám získať peniaze na rekonštrukciu. Podľa vypracovaného statického posudku by mohol byť opravený, stálo by to približne dva milióny eur,“ uviedol vtedy Marcel Šaňa, starosta Luníka IX.

Vlani v novembri okolo bytovky na Hrebendovej 30 – 32 ťažké mechanizmy vypratali obrovské kopy odpadu za zhruba 60-tisíc eur.

Naposledy sa na sídlisku búral susedný panelák na Hrebendovej 26 a 28 v decembri 2017 za 120-tisíc eur. Doteraz z Luníka IX zmizlo desať budov.

Prvú museli zbúrať ešte v roku 2008 po rozsiahlom požiari, postupne asanovali ďalšie. Vo všetkých prípadoch bola dôvodom narušená statika, napríklad podmytím paneláka pre zničené vodovodné potrubie alebo búraním priečok tamojšími obyvateľmi. Po demolácii spomínanej bytovky a odstránení ruín sa na tomto mieste začne s výstavbou nových bytov.