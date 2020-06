Po Domaši sa už preháňa Bohemia, začína sa leto

Návrat lode po 26 rokoch

Výletná loď Bohemia sa na Domašu vrátila vlani po 26 rokoch. Na hladinu vodnej nádrže Domaša v Novej Kelči ju spustili 25. júla 2019. Priviezli ju z Prahy, pričom preplávala 2 800 kilometrov cez sedem krajín Európy, okrem štartu v Českej republike postupne v Nemecku, Rakúsku, zastávku mala aj v Bratislave, odkiaľ zamierila do Maďarska, Chorvátska, Srbska, znova do Chorvátska a Maďarska a posledných 90 kilometrov ju z Ladmoviec do cieľa previezlo po súši špeciálne prepravné vozidlo. Váži 51 ton a dlhá je 43 metrov a jej kapacita je 164 pasažierov. Jej prístaviskom je mólo v rekreačnej oblasti Dobrá, no do budúcnosti sa ráta s vybudovaním 12 prístavov v jednotlivých turistických strediskách. V minulosti sa po Domaši plavili tri vyhliadkové lode. Maďarská riečna loď typu Hydrobus fungovala do roku 1987, katamarán z ruského Čkalova plával po Domaši do roku 1993, poslednou bola východonemecká loď BIFA III z roku 1987 a po vodnej hladine prevážala pasažierov do roku 1992, keď bola predaná do českej Prahy.