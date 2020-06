Povodeň prišla vo viacerých vlnách. Brala všetko, most aj autá

VIDEO: Druhá vlna bol masaker, hovorí Michal Bobela.

V piatok okolo poludnia sa Pichňami v okrese Snina prevalila prvá povodňová vlna. Druhá prišla tesne pred šestnástou, tá bola horšia. V sobotu tam bola voda znova.

Zatápala pivnice, izby a kuchyne. Dobrovoľní hasiči sa už tri dni nezastavili, veď len na ceste, ktorá patrí prešovskej župe, odhadujú škody na pol milióna eur. Ešte v piatok starosta Július Baník vyhlásil tretí povodňový stupeň.

„Povodeň bola extrémna. Niečo také sme naposledy zaznamenali pred dvadsiatimi rokmi. Po prvej vlne sme okamžite čerpali vodu z pivníc. Horšia bola druhá vlna, to bol masaker. Približne dve hodiny sme sa aj my len zúfalo pozerali, čo sa deje, nemohli sme zasahovať," hovorí predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Pichniach Michal Bobela.

Na pomoc prišli aj dobrovoľní hasiči z okolia. Vydýchli si až v sobotu nadránom, no okolo poludnia prišla ďalšia vlna. „Vodu sme opäť ťahali z pivníc až do nedele rána, sprejazdňujeme cesty, čistíme ich od kusov asfaltu. Odstraňujeme zničené veci, ktoré majitelia vyniesli na dvory, aby ich nezobrala ďalšia vlna. Dúfam, že sa tak nestane, no pohotovosť máme vyhlásenú až do utorka," pokračuje Bobela, ktorý len počet pivníc, z ktorých odčerpávali vodu, ráta na viac ako stovku.

Silu voda ukázala na ceste, kde vymyla krátery veľké aj dva krát dva metre. Poškodila chodníky, rigoly…

Plávali aj autá

Božena Katanová katastrofu sledovala z balkóna svojho domu. „Ani nehrmelo, zrazu to prišlo, veľká prietrž mračien. Žijem tu 45 rokov, ale niečo také som ešte nezažila, hoci pred dvadsiatimi rokmi sme tu tiež mali potopu," hovorí zúfalo Katanová. "Len sme sa mohli pozerať na tú skazu. Na dvore pred domom mal syn zaparkované auto, silný prúd s ním točil hore-dolu. Ak by vytrhlo bránu, tak ho vyplaví do dediny. Tri autá takto odplávali,“ pokračuje.

„Nakoniec si to odniesli priestory na prízemí. Mám mokré kreslá, sedačku, všetky topánky sú mokré, koberce sušíme na plote. Ešte neviem, aké škody nám voda spôsobila,“ doplnila Katanová. Vysvetľuje, že prúd vody bol neuveriteľne silný. "Strhol by aj človeka. Bola to hrôza sa na to pozerať,“ dodala.

Kristína Hrehová kúpila dom v Pichniach len pred rokom. V rodinnom dome žije s dcérkou, priateľ pracuje v zahraničí. „Našťastie sa voda do nášho domu nedostala, no mala som obavy o dieťa, nevedela som, čo robiť,“ hovorí ešte stále vystrašene Hrehová. „Ešte sme dom ani poriadne nezrekonštruovali, a už môžeme začať odznova. Zatopilo nám aj dreváreň, a všetko, čo sme mali na dvore, nám niekde odplavila voda,“ doplnila Hrehová.

Voda strhla aj most

V susednej obci Zubné v Humenskom okrese strhla voda most na miestnej komunikácii a v Snine zaplavilo rodinné domy a pozemky v mestskej časti Bramhora. V oboch prípadoch ešte v nedeľu nemali samosprávy vyčíslené škody na majetku.

V nedeľu síce pršalo, ale situácia už nebola taká vážna ako v piatok, a situácia so zvýšenými hladinami vodných tokov na severovýchode Slovenska sa upokojila.

„Voda trochu opadla, takže situácia je stabilizovaná," povedal prednosta Okresného úradu v Snine Michal Vohár. V Zubnom budú musieť osadiť dočasný most, ktorý spája dedinu s lokalitou, kde sú tri firmy. Pracujú tam miestni, aj preto je sprejazdnenie nevyhnutnosťou.

Postihnutú oblasť navštívil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Lukáč. Prisľúbili pomoc pri odstraňovaní následkov povodne.

Výdatné dažde narobili problémy aj v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Ako uviedla Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru odčerpávali vodu, odstraňovali popadané stromy, v Bratislave museli sprejazdniť železničný podjazd vo Vrakuni, ktorý zaplavilo. Po celom Slovensku zasahovalo 110 profesionálnych a dobrovoľných hasičov so 40 kusmi techniky.