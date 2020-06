Pichne zažili štyri vlny, do Zubného poslali proti vode tank

VIDEO: Pichne a Zubné – odstraňovanie škôd po povodni.

Dobrovoľní hasiči sa nezastavili ani v noci z nedele na pondelok. „Znovu sme pomáhali pri odstraňovaní následkov povodne a sledovali každú polhodinu, ako stúpa inokedy pokojná rieka Pichňanka. Až okolo tretej nadránom začala klesať. Pevne verím, že už to bolo poslednýkrát,“ dúfa Michal Bobela, predseda Dobrovoľného hasičského zboru obce Pichne.

Autá zatopilo Danielovi Kováčovi. Zaparkované ich mal na dvore, no keď prišla nárazová vlna, rýchlo sa snažil zachrániť spolu s rodinou veci v dome.

„Nenapadlo mi, že vlna príde tak rýchlo, bol to okamih. Nemal som ani čas ich preparkovať, len som sa pozeral, ako sa autá kolísali, voda s nimi hýbala. S otcom sme ich držali, aby ich nevzala. Voda dosiahla až po kufor, ten bol plný vody,“ smutne hovorí Kováč, ktorý škodu vyčíslil približne na 20-tisíc eur. „Interiér je od blata a ani som ich neskúšal naštartovať,“ zalamuje rukami Kováč a priznal, že si aj trochu poplakal.

VIDEO: Voda zničila Kováčovcom autá.

Starosta obce Pichne Július Baník už nechce o potope počuť. „Pevne som dúfal, že po piatku už máme pokoj. A ešte v pondelok nadránom chýbalo už len niekoľko centimetrov, aby sa znovu Pichňanka nevybrežila. Pomáhajú nám mechanizmy, prečisťujú koryto, a v pohotovosti sú aj dobrovoľní hasiči,“ konštatoval Baník. Poprel informácie, že po povodniach majú v obci kontaminovanú vodu. „Všetko je v poriadku, vodári odobrali vzorky a nič sa nepotvrdilo,“ doplnil Baník.

V susednej obci Zubné v Humenskom okrese v piatok strhla silná voda most spájajúci obec s areálom, kde sídlia tri spoločnosti a pracujú tam miestni ľudia. V pondelok popoludní prišli na miesto hasiči aj s tankom. „Mal by sa tu postaviť pravdepodobne dočasný pontónový most, v pondelok pripravia podložie a postavený by mohol byť najneskôr v stredu,“ spresnila starostka Michaela Vasilenková.

Okrem oboch obcí v piatok voda zaplavila v Snine rodinné domy a pozemky v mestskej časti Bramhora.

Pomoc vo výške 600-tisíc eur pre obec Pichne schválili v pondelok poslanci Prešovského samosprávneho kraja na riadnom zasadnutí. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja má z týchto financií zabezpečiť práce na poškodených cestách v postihnutej obci Pichne.