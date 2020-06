Bytovky ako umelecké plátno, sála z nich atmosféra starej Prievidze

Výjav starej Prievidze na fasáde panelového domu. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Diela miestneho umelca si všimol Ján Fabo, zástupca vlastníkov bytov v jednej z bytoviek. Napadlo mu, že by mohol namaľovať nadrozmerný obraz priamo na fasádu bytovky, kde býva, a pre tento nápad sa nadchli aj ostatní obyvatelia.

„Prvotným podnetom boli obrazy starej Prievidze, ktoré mám doma a veľmi sa mi páčia. Niektoré časti si ešte aj sám pamätám. Keď som videl Ivana Jakušovského, ako maľuje, spýtal som sa ho, či by dokázal aj u nás niečo také zrealizovať,“ hovorí Fabo.

Umelec povedal áno a spolupráca sa mohla začať. Vlastníci bytov, kde Fabo býva, sa na prvé dielo poskladali. „Ostatné sa potom rozsúťažilo, pretože mesto Prievidza má participatívny rozpočet, tak som sa doň zapojil, aby mali aj ostatné bytovky peniaze na takýto pekný projekt, aj poslanci mesta sa zapojili. Chodím okolo denne a prišlo mi to ako taká galéria, všetky tie prázdne steny, ako také plátno pre niekoho, ale ani som nedúfal, že by sa to mohlo podariť,“ konštatuje Fabo.

Jakušovský vraví, že prvá ponuka pomaľovať bytovku prišla pred štyrmi rokmi. Jeho diela sú kombináciou akrylových farieb a sprejov. Aj takto sa podľa vlastných slov snaží ukázať, že spreje dokážu vytvoriť krásne veci a záleží len na človeku, ako sa na to pozrie. „Snažím sa ľuďom vysvetliť, ako sa na dielo pozerať a nájsť v ňom krásu,“ hovorí Jakušovský s tým, že aj fotografie, podľa ktorých tvoril, ľudia poznajú, sú v každej knižke, pričom do každého diela pridal niečo navyše.

„Dal som do toho trošku seba, pretože chcem, aby to nebola len obyčajná pohľadnica, ale niečo viac, aby obrazy časom ľudí nenudili,“ hovorí Jakušovský s tým, že pre neho ako pre umelca je dôležité zostať slobodným. Aj preto si do obrazov vkladá vždy niečo vlastné. Na dielach na bytovkách je zaujímavým prvkom napríklad záhadná žena s dáždnikom, ktorá vždy stojí niekde v pozadí. Na jednom z diel dáždnik nemá, ale ako jediná z postáv stojí v kaluži vody, kde sa odráža jej silueta. Psík hľadiaci z fasády jedného z obrazov je natoľko realistický, že miestne psy naň dokonca štekajú.

Beáta Mikulášová chodieva okolo často, ale vždy sa pristaví a obdivuje umelecké diela. „História Prievidze je tu priblížená tak, ako vyzeralo mesto kedysi. Dole klobúk pred umelcom, pretože je macher. Vždy, keď idem okolo, obzerám si ich a zakaždým pookrejem. Pre nás, čo si to vieme vážiť, je to niečo úžasné,“ povedala obyvateľka Prievidze Mikulášová.