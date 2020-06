Zubné dostalo dočasný most. Postavili ho vojaci v sobotu dopoludnia

Zubné, sobota 27. 6. 2020. Minulý týždeň v obci strhlo most, teraz dočasný postavila armáda.

Zubné, sobota 27. 6. 2020. Minulý týždeň v obci strhlo most, teraz dočasný postavila armáda. Autor: Pravda , Robo Hakl

Most nad riekou Nechvaľa opäť spojil obec Zubné s priemyselným areálom, kde sa nachádzajú tri firmy. Náhradné premostenie postavili vojaci v sobotu dopoludnia.

Vojaci museli najskôr vyčistiť priestranstvo a postaviť oporné piliere, až potom mohli brehy rieky spojiť mostom.

„Do Michaloviec musel prísť mostný tank zo Serede a v sobotu ráno nastala posledná fáza a premostenie s tankom sa vydalo z Michaloviec do Zubného,“ vysvetľuje podplukovník Roman Bobaľ, veliteľ posádky Michalovce. Dodal, že najkomplikovanejšie bolo osadenie pätiek, aby mohol most bol bezpečný.

Starostka Zubného Michaela Vasilenková povedala, že v lokalite, ktorá zostala bez spojenia, sú tri podnikateľské subjekty, kde pracuje 25 miestnych.

Napriek tomu, že nad riekou Nechvaľa už most stojí, problémy ešte pre starostku neskončili. „Bol obecný a my sme malá dedina s obmedzeným rozpočtom. Bola nám prisľúbená po potope pomoc, no prioritou bolo najprv vyriešenie kritickej situácie, takže teraz už môžeme rokovať a požiadať o pomoc,“ doplnila Vasilenková.

Následky povodní spolu s dobrovoľnými hasičmi odstraňujú vojaci aj v susednej obci Pichne. „Ťažké stroje ženijnej roty z Michaloviec a práporu z Rožňavy, vojaci z Michaloviec, Rožňavy a Prešova odstraňujú naplavené prekážky a spevňujú brehy miestnej riečky,“ uviedol hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.

Predseda Dobrovoľného hasičského zboru obce Pichne Michal Bobela dodal, že v teréne je denne viac ako 15 dobrovoľných hasičov. „Zistili sme, že hlavný povodňový kanál v obci je upchatý. Odstraňovanie nánosov je náročné,“ povedal Bobela. Do piatka vojaci pri pomocných prácach vyčistili približne 400 metrov miestnej komunikácie, 200 metrov vodného kanála a vyviezli takmer 150 ton poškodeného materiálu.

Povodne, aké zasiahli obce Pichne a Zubné sa podľa environmentalistu Michala Kravčíka môžu stať aj v iných obciach, najmä počas letných búrok, keď na malú plochu napadne veľa vody.

„V obci Pichne intenzívny dážď pováľal na okolitých svahoch trávu a vznikol takzvaný strešný efekt, po ktorej stekala voda. So sebou potom aj strhla trávu, bahno, kamene či konáre, ktoré upchali potok a voda sa vyliala. Navyše, potok v obci je prikrytý, čo je tiež prekážka,“ objasnil Kravčík. „Bolo by potrebné vytvoriť systém vodozádržných opatrení, napríklad prírodné nádrže či vytvorenie medzí na poliach,“ pokračoval Kravčík. Vybudovanie kombinácie viacerých takýchto opatrení v okolí obce by podľa environmentalistu stálo približne 300-tisíc eur.

Obcou Pichne sa minulý piatok prevalili dve prívalové vlny, ďalšia v sobotu a opäť aj v nedeľu podvečer. Do viac ako 100 pivníc či rodinných domov natiekla voda, povodeň zničila hlavnú cestu, miestne komunikácie a chodníky. Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na opravu cesty, ktorú má v správe 600-tisíc eur, obec škody na svojom majetku nevyčíslila. V susednom Zubnom strhlo most a zaplavilo niekoľko pozemkov.