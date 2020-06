Mladý medveď v Liptove chodieva večerať k bytovkám

VIDEO: Medveď v Liptovskej Porúbke.

Ľudia majú z návštev urasteného maca, ktorý sa objavuje pod ich oknami, strach. Starostka Liptovskej Porúbky Jana Gazdičová vraví, že do obce im chodieva od polovice mája.

„Láka ho sem odpad v kontajneroch. Frekvencia jeho návštev bola zo začiatku veľká, preto sme kontaktovali Štátnu ochranu prírody, ktorá sem vyslala Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ povedala. Keďže šelma sa vyskytovala v blízkosti nájomných bytoviek, dostali odporučenie zabezpečiť tamojšie stojiská odpadu.

„Na noc ich uzamykáme, čo prinieslo určitý efekt. Nejaké dva týždne tam už medveď neprišiel, no našiel si iné miesta. Chodí po tunajšej komunikácii a zdržuje sa v intraviláne obce,“ vysvetlila starostka s tým, že mohutné zviera aj naďalej vyhľadáva potravu a vysýpa ďalšie kontajnery, na ktoré natrafí. Obyvatelia si podľa nej dávajú, na základe oznamu v rozhlase, pozor a vo večerných či nočných hodinách von veľmi nevychádzajú.

„K priamemu stretu s človekom zatiaľ, našťastie, nedošlo. Ťažko povedať, ako by medveď reagoval,“ podotkla. Do obce prichádza tento nezvyčajný návštevník niekoľkokrát do týždňa, vždy vo večer alebo v noci.

Podobné ťažkosti riešia aj v Liptovskom Hrádku. Jeho primátor Branislav Tréger vysvetlil, že šelma sa u nich pohybuje vyslovene v obytných zónach. Videli ju v centre, aj na jednom z najväčších sídlisk Prekážka. „Potom sa pobrala krížom cez záhrady, pletivá a ploty k rodinným domom. Zásahový tím medveďa odplašil a na dva dni sa stratil. Tento týždeň tu však bol znova,“ povedal primátor.

Michal Haring zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého priblížil, že s kolegami monitorujú problémové zviera skoro každú noc až do piatej rána. „Pohybuje sa pri košoch v Hrádku aj Porúbke. Podľa našich pozorovaní ide v obidvoch prípadoch o toho istého jedinca. Keď ho stretneme, plašíme ho výstražnými svetlami, klaksónom či streľbou z plynovej zbrane do vzduchu,“ hovorí. Ak to nepomáha, pristupujú k averzívnej terapii s použitím paintballových striel. „Tie mu spôsobujú aj trochu bolesti, no zatláčame ho tak naspäť do lesa a snažíme sa dosiahnuť, aby sa nepribližoval k ľuďom,“ poznamenal odborník.

Medveď má podľa neho maximálne tri roky, ktorého matka odohnala, aby sa o seba staral sám. „Práve s takými máme najväčšie problémy, lebo sa ešte nevedia veľmi zaradiť do populácie v lese. Chodia teda kade-tade a keď nájdu odpad, zistia, že je to ľahko dostupná kalorická strava,“ upozornil.

Maco, ktorého aktuálne sledujú, je vraj momentálne plachý. „Keď sme sa k nemu priblížili, začal pred nami utekať. Ak však bude konzumovať čoraz viac ľudskej potravy, stratí ostych a môže sa stať nebezpečným. Konfliktná situácia je pravdepodobná najmä pri nečakanom stretnutí,“ pripomenul Haring.

Čo bude nasledovať, ak sa im šelmu nepodarí z obývaných častí dostať spomínanými metódami, je zatiaľ otázne. „Musíme to komunikovať s riaditeľstvom Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, no zatiaľ sme k žiadnemu rozhodnutiu nepristúpili. Momentálne sme stále v štádiu aktívneho plašenia,“ dodal.