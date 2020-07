Štrba: Miestni hovoria nie novému parkovisku

Problém s výstavbou parkovacieho domu je kameňom úrazu na Štrbskom Plese. Obyvatelia na verejnom zhromaždení odmietli aj ďalšie zásahy do chránenej lokality.

Starosta Štrby Michal Sýkora na minulotýždňovom zhromaždení ubezpečoval, že viaceré z pripravovaných plánov sú už stiahnuté. Okrem parkovacieho domu to mala byť výstavba bytového domu s obecnými nájomnými bytmi, nadzemná lanovka medzi železničnou stanicou a športovým areálom či zjazdová trať pri Liečebnom dome Helios.

Parkovacia politika

„Myslím, že parkovacia politika sa mala riešiť hneď, keď obec prebrala kataster Štrbského Plesa,“ tvrdí obyvateľ Ján Gavalier. Myslí si, že autá by mohli návštevníci zaparkovať v podhorí a odtiaľ by mala jazdiť kyvadlová doprava. Podobný názor majú aj ďalší obyvatelia Štrbského Plesa, podľa ktorých by sa nemalo autami jazdiť priamo až k zjazdovkám.

Podnikateľ Milan Štefánik upozorňuje, že parkovacia politika je kameň úrazu v celých Tatrách. "V lete sa ľudia prejdú a nemajú problém prejsť peši viac o nejaký kilometer. Problém je v zimných mesiacoch, keď by museli šliapať z centrálneho parkoviska v lyžiarkach,“ hovorí Štefánik, podľa ktorého by sa mali zmodernizovať parkoviská, ktoré boli na Štrbskom Plese vybudované v 70. rokoch kvôli majstrovstvám sve­ta.

Starosta Sýkora upozorňuje, že nové parkovisko je aj tak potrebné. Vysvetľuje, že obec síce prevádzkuje centrálne parkovisko, to však patrí mestu Vysoké Tatry, ktoré ho prenajíma. „Máme ho teraz prenajaté na tri roky. Za ten čas sa nedá tam niečo prerobiť, upraviť ani investovať,“ hovorí Sýkora.

Návrhy sa prepracujú

Podnikateľ Štefánik si zasa myslí, že nájomný bytový dom obec potrebuje. Slúžil by totiž zamestnancom z jednotlivých turistických zariadení. „Väčšina prevádzok sa zatvára skoro, pretože zamestnancom posledný vlak odchádza zo Štrbského Plesa o 22.40. Ani jeden podnikateľ nie je tak vybavený, aby ubytoval svojich zamestnancov vo vlastnej prevádzke,“ poznamenáva Štefánik.

Občania Štrby, združení v Občianskej iniciatíve Nová Štrba, sa obávajú, že sporné návrhy sa ešte môžu realizovať. „Všetky ešte stále sú v dokumentácii a písomnostiach k aktuálne posudzovanému návrhu zmien územného plánu Štrba na pracovisku odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade,“ uviedli v stanovisku.

Podľa Sýkoru už požiadali spracovateľa, ktorý pre obec pripravil návrh územného plánu, aby stiahol sporné návrhy. „Prišli viaceré pripomienky a chodiť môžu ešte do 17. júla. Potom sa všetky pripomienky skompletizujú a spracujú a opäť sa to predloží na okresný úrad v Poprade,“ dodáva Sýkora.