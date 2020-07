Blaha odmieta obvinenia z trestného činu popierania zločinov politických režimov

VIDEO: Blaha a jeho obhajca Kaliňák o obvinení: Je to návrat totality.

Nová vláda totiž podľa jeho slov týmto konaním politizuje všetky represívne zložky štátu. Jeho právny zástupca a bývalý minister vnútra za Smer Robert Kaliňák označil obvinenia na Blahu za škandál a útok na slobodu prejavu.

„Odmietam akékoľvek obvinenia na moju osobu týkajúce sa spochybňovania zločinov bývalého režimu. Obviňovať ma z toho je smiešne. Takéto tvrdenia ma urážajú a preto zvažujem právne kroky na obhajobu svojej osoby," ozrejmil poslanec. Ako ďalej poznamenal, desí ho, že sa Slovensko dostáva do situácie, v ktorej nová vláda politizuje všetky represívne zložky štátu. Ako príklad spomenul políciu, prokuratúru a súdy. Vláda podľa neho využíva všetky nástroje moci, ktoré má k dispozícii, aby prenasledovala opozíciu a považuje to za zneužitie štátnej moci.

„Navyše, to, že na mňa podala trestné oznámenie koaličná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) potvrdzuje, že ide o politický útok. Mám aj dôvodné obavy, že sa polícia snaží vyhovieť tomuto politickému nátlaku," uviedol Blaha. Podotkol, že Ďuriš Nicholsonová na neho podala celkovo päť trestných oznámení, z ktorých polícia štyri vyhodnotila ako neopodstatnené.

Kaliňák označil obvinenia na Ľuboša B. za škandál a krok, ktorým sa Slovensko vracia späť do čias totality. Je to podľa neho útok na slobodu prejavu. „Politický prejav má najvyššiu ochranu a je chránený do toho momentu, kým tento prejav nevyzýva k použitiu násilia. Široká paleta názorov je navyše jedným zo základných výdobytkov demokracie," priblížil Kaliňák. Za vážny problém zároveň označil politizáciu justície, teda situáciu, kedy politici svojimi výrokmi vyzývajú sudcov k tomu, ako majú konať.

Uznesenie voči opozičnému poslancovi vníma ako nezákonné a arbitrárne, keďže tam podľa jeho slov absentuje popis spôsobu, akým došlo k spáchaniu trestného činu. „Vláda sa snaží opozičným politikom zavrieť ústa, aby sa vyhli kritike. Dostali sme sa tým do stavu, kedy máme na Slovensku selektívnu spravodlivosť a toto uznesenie voči Blahovi je toho jasným príkladom," domnieva sa exminister vnútra.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila 3. júla poslanca Ľuboša Blahu z trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, popierania zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Polícia začala konať na základe trestného oznámenia a nateraz nemôže poskytnúť viac informácií.