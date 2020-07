Žeriav z Krásnej Hôrky by mohol zmiznúť do konca roka

Žeriav, ktorý pomáhal pri oprave a výstavbe striech na hrade Krásna Hôrka, je miestnou atrakciou. Potrebný bude ešte do októbra, kým bude jeho rameno vynášať na hrad rozmernejšie prvky. Potom by ho mali konečne demontovať, dokonca pomocou vrtuľníka.

Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar. Príčinou bol ohorok cigarety, ktorý dvaja chlapci odhodili pred hradbami. Neudržiavaný trávnatý porast vzbĺkol a plamene sa zahryzli do šindľových striech. Odvtedy bolo určených viacero termínov, dokedy by mala byť rekonštrukcia hotová. Podľa posledného by mal byť hrad opravený o tri roky.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) však upozorňuje, že pandémia môže tieto plány narušiť. Jednoducho môžu chýbať financie. Hrad sa má rekonštruovať v troch etapách. Do konca roka 2021 by mala byť dokončená infraštruktúra areálu hradu i jeho okolia, infocentrum a občianska vybavenosť podhradia. Na ďalší rok je naplánované dokončenie rekonštrukcie dolného a stredného hradu a v tretej etape do roku 2023 by mal byť hotový aj horný hrad. Po obnove by mal hrad mať podobu zo začiatku 20. storočia.

Súčasťou I. etapy revitalizácie je aj rozšírenie parkoviska, pribudnúť majú nové toalety a stánky. Aby mohol proces odštartovať, Slovenské národné múzeum ako stavebník musí požiadať o zmenu využívania niektorých pozemkov. Až potom môže žiadať o stavebné povolenia. Zbúrať sa ešte predtým musia terajšie objekty, tento proces je v kompetencii obce Krásnohorské Podhradie.

„Rokujeme s majiteľmi budov. Ťažko je stanoviť termín, kedy by to mohlo byť ukončené. V jednom prípade je požiadavka na zmluvu o budúcej zmluve, čo musí schváliť obecné zastupiteľstvo, v ďalšom zase zámena pozemkov,“ vyratúva starosta Peter Bollo. Súčasťou prvej etapy má byť výstavba príjazdových komunikácií, požiarnej komunikácie, rozvodov pitnej aj požiarnej vody, aj rozvodov silnoprúdu či slaboprúdu.

Riaditeľka Slovenského národného múzea – múzea Betliar Tímea Mátéová vysvetľuje, že žeriav, ktorý sa stal dočasnou dominantou hradu, stojí už osem rokov. Potrebovali ho pri obnove striech.

„Budeme ho ešte potrebovať pri preprave niektorých prvkov z horného hradu či nových rozmernejších prvkov na hrad. Chceli by sme to riešiť v auguste až októbri tohto roku. Potom pomocou vrtuľníka môže byť žeriav konečne demontovaný,“ doplnila Mátéová.