V okrese Detva vydali meteorológovia výstrahu 3. stupňa pred búrkami

Výstraha platí do pondelka do 19.30 h. „V okrese Detva je vysoká pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ tvrdia meteorológovia. SHMÚ na sociálnej sieti uviedol, že v okrese Detva sa v okolí obce Kriváň a Korytárky vyskytuje stacionárna búrka, respektíve sa už dlhšiu dobu obnovuje nad rovnakým miestom. „Prináša tak veľmi vysoké úhrny, no k dispozícii máme len radarové odhady zrážok, ktoré signalizujú, že tu mohlo spadnúť už cez 100 milimetrov,“ doplnili meteorológovia.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 50 až 80 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 90 kilometrov za hodinu. Meteorológovia upozorňujú, že pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja.