Architekti: Nebúrajte bratislavský Istropolis, je to hodnotné dielo

Zbúraním Domu odborov Istropolis na bratislavskom Trnavskom mýte príde Bratislava i Slovensko o jedno z najvýznamnejších diel povojnovej moderny, vysoko hodnotené v domácich odborných kruhoch, ale aj v zahraničí. Tvrdí to organizácia DOCOMOMO Slovensko, ktorá je súčasťou medzinárodného združenia odborníkov zaoberajúcich sa výskumom a ochranou moderného architektonického dedičstva.

Reagovala tak na zámer developera Immocap Group realizovať na mieste Domu odborov a v jeho okolí projekt Nový Istropolis.

DOCOMOMO Slovensko preto adresovali otvorený list ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO), primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a starostovi bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfovi Kusému. V ňom organizácia vyjadrila znepokojenie, že developer plánuje celý komplex zbúrať a nahradiť novou štruktúrou ťažiskovo určenou na privátne komerčné účely. „Prezentovaná stavba kongresového centra a transfer niekoľkých umeleckých diel či interiérových detailov do novostavby je slabou náhradou za stratu výnimočného architektonicko-výtvarného celku s nespornými historickými hodnotami a v neposlednom rade aj s nenahraditeľným významom rozsiahlej kultúrno-spoločenskej infraštruktúry, ktorú iný objekt v Bratislave neposkytuje,“ uviedla v liste predsedníčka DOCOMOMO Slovensko Henrieta Moravčíková.

VIDEO: Projekt Nový Istropoli má nahradiť dnešnú budovu.

Ako ďalej tvrdí, masívna marketingová kampaň developera svojimi vizualizáciami zavádza verejnosť a neukazuje reálny obraz toho, ako plánuje využiť územie a koľko z nových priestorov bude ozaj určených verejnosti. Verí, že európske hodnoty demokratickej spoločnosti, ku ktorým sa Slovensko hlási, zahŕňajú aj schopnosť zladiť súkromný záujem so záujmom verejným. „Ten v tomto prípade predstavuje zachovanie historického dedičstva, kultúrno-spoločenskej náplne a v neposlednom rade aj environmentálne uvedomelý prístup,“ poznamenala. Ministerku, primátora a starostu preto vyzvala, aby iniciovali diskusiu o budúcnosti Istropolisu s odbornou aj širokou verejnosťou.

Na mieste súčasného domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte by mohol v budúcnosti vyrásť projekt Nový Istropolis. Do lokality má priniesť moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum s kapacitou 3000 miest na sedenie. Popritom tam majú byť postavené kancelárie, administratívne budovy, rezidencia či hotel. Zámer predstavil developer Immocap Group, ktorý sa bude usilovať, aby tam vzniklo národné kultúrne a kongresové centrum. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje. Výstavbu projektu by chcel spustiť na prelome rokov 2022/2023 a dokončiť ju v roku 2025.

Hlavné mesto odporúča developerovi realizovať verejnú prezentáciu projektu predovšetkým smerom k obyvateľom zóny a odbornej verejnosti ešte pred posúdením investičného zámeru hlavným mestom. Investičný zámer zatiaľ nebol mestu na posúdenie predložený. „Sme si vedomí, že Bratislava potrebuje dôstojný kultúrny stánok, a máme za to, že v mieste súčasného Istropolisu treba zachovať aj jeho kultúrnu funkciu,“ uviedol pre TASR magistrát.

Mestská časť Nové Mesto adresovalo developerovi viacero požiadaviek. Elementárna je, aby investor staval kultúrno-spoločenské a kongresové centrum ako prvé, prípadne v prvej fáze výstavby. Vyžaduje tiež, aby zo súčasného domu odborov a jeho okolia sa v novom projekte zachovalo všetko, čo je hodnotné. Developer deklaruje, že má záujem zakomponovať tunajšie hodnotné umelecké diela do Nového Istropolisu.