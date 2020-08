Prešovská radnica nezaplatí milión eur za asanáciu vybuchnutého paneláku

VIDEO: Desať bývalých obyvateľov paneláku chce na tom istom mieste postaviť nový bytový dom.

Súkromnej firme Matijka už samospráva vyplatila zálohu 250–tisíc eur. „Boli firmy, ktoré tvrdili, že by to vedeli urobiť podstatne lacnejšie. Teraz to máme potvrdené čierne na bielom, že lacnejšie sa to urobiť nedalo,“ hovorí primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Spoločnosť Matijka doručila mestu Prešov dve faktúry v celkovej výške vyše jedného milióna eur. Na prvej bolo viac ako 803–tisíc eur, druhú spoločnosť vystavila zhruba na 215–tisíc eur, ktorú jej ale mesto vrátilo. Dôvodom bolo, že si účtovala práce, ktoré neboli súčasťou objednávky.

Mesto Prešov firme uhradí v zmysle záverov znaleckého posudku iba 781–tisíc eur. Zostatok neuzná.

„Z tých 781–tisíc eur je suma za uloženie sutiny 325–tisíc eur. Ostatné búracie práce a odvoz sutiny predstavujú zhruba 456–tisíc eur,“ poznamenáva prednostka mestského úradu Alexandra Chapčáková.

„Je to čerstvá informácia, mesto ma o tom informovalo iba v pondelok. Rieši to môj právnik, ktorý bude komunikovať s mestom. Zatiaľ viac k tomu neviem povedať,“ reagoval majiteľ stavebnej firmy Peter Matijka.

Potvrdil, že od prešovskej radnice zatiaľ dostal 250–tisíc eur a všetky práce jeho spoločnosť ukončila ešte v marci. Zdôraznil, že sa dostal do zlej finančnej situácie a musí v súčasnosti rozpredávať majetok.

Prešov doteraz zaplatil za všetky vykonané záchranné práce súvisiace s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti vrátane poukázanej úhrady 250–tisíc eur pre firmu Matijka viac ako 470–tisíc eur. Opodstatnenosť a správnosť vykonaných prác preveruje Okresný úrad v Prešove. Až na základe jeho záverov má na sanačné práce uvoľniť finančné prostriedky vláda, ktorá na pomoc mestu odsúhlasila mi lión eur.

Na mieste paneláka vyrastie bytový dom. Zhodlo sa na tom desať vlastníkov bytov. Najprv sa musia doriešiť majetkovoprávne vzťahy s ostatnými majiteľmi.