Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

VIDEO: Vodnú nádrž Ružín čistil od odpadkov špeciálny stroj.

Podobné stroje už fungujú, najnovší však už disponuje umelou inteligenciou. „Práve týmto je špecifický. Má kameru a hmotnostné senzory, takže dokáže presne rozlíšiť, čo všetko nakladá. Napríklad koľko plastových fliaš a od akých výrobcov, koľko topánok, vedier či elektroniky vyzbieral. Vďaka riadeniu umelou inteligenciou je CollectiX schopný spracovať až 10 ton plastov každý deň,“ vysvetľuje Matej Béreš, obchodný riaditeľ spoločnosti Progrupe sediment removal, ktorá sa venuje údržbe vodných plôch. Nový stroj vyvinula nemecká firma Berky v spolupráci s mimovládnou organizáciou Pacific Garbage Screening, ktorá sa snaží čistiť rieky a ochrániť moria od plastového odpadu. Mimovládka pomohla aj so zbierkou, aby mohla byť skúška na Slovensku bezplatná.

Povodie Hornádu a Hnilca nad vodnou stavbou Ružín je zvlášť výdatným zdrojom odpadu. Situácia sa opakuje každý rok, keď voda opadne, naplavené smeti zostáva zachytené na hrádzach a brehoch.

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Ružínska priehrada čistia každoročne v spolupráci so Správou povodia Hornádu a Bodvy brehy Ružínskej priehrady.

„Od roku 2012 sa boríme s týmto problém,“ hovorí Jozef Kojecký, predseda združenia Ružínska priehrada, ktoré pravidelne smeti zbiera. Odpad podľa neho z 90 percent pochádza z osád, ktoré sú v povodiach Hornádu a Hnilca, a tieto rieky vtekajú do vodnej nádrže Ružín. Obyvatelia odpad ukladajú na brehu, no keď príde väčší dážď, všetko sa dostane do rieky.

„Riešením by mohol byť výkup plastov. Počas tohto roka dobrovoľníci vyzbierali 31-tisíc kilogramov odpadu, pričom dominovali práve plasty. Ak by sa jeden kilogram vykupoval napríklad za 25 centov, bolo by to necelých 8-tisíc eur. Ďalším riešením je, aby za každou obcou bola norná stena zachytávajúca odpad, takže by sa vedelo, kde vzniká tento odpad a tam by sa aj zachytil,“ predstavuje len dve z možných riešení Kojecký.

Čistenie vodnej nádrže Ružín stojí Slovenský vodohospodársky podnik ročne 60– až 80-tisíc eur. „Rieky Hornád a Hnilec pretekajú 92 obcami a mestami. My stále riešime dôsledky, nie príčinu, a chýba systémové riešenie. Pomohla by lepšia environmentálna vedomosť, ale ani to nezaručuje, že sa ľudia budú správať zodpovednejšie,“ myslí si Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Pred piatimi rokmi pri vtoku riek do Ružína nainštalovali norné steny, ktoré zachytávajú odpad. „Steny zjednodušujú prácu. Ak sú plné, dajú sa priviesť k brehu a vyčistiť. To vieme realizovať aj viackrát ročne,“ doplnil Bocák. Nad špeciálnym kombajnom budú uvažovať. Cena takéhoto zariadenia je približne 100-tisíc eur. Okrem Ružína, kde sa čistilo v stredu a vo štvrtok, stroj v utorok vyskúšali aj v nádrži Veľké Kozmálovce na rieke Hron.