Povolia v centre Banskej Štiavnice veľký altánok a parkovací dom?

Návrh územného plánu zóny najužšieho historického jadra mestskej pamiatkovej rezervácie zverejnila banskoštiavnická samospráva len nedávno. Aktivisti poukazujú na to, že svetlo sveta uzrel práve v lete, čo navodzuje pocit, že kompetentní to chcú schváliť potajme v čase, keď sú domáci na dovolenkách. „Návrh pôsobí dojmom, že bol vypracovaný iba kvôli odsúhlaseniu dvoch súkromných novostavieb. Prvou je vyhliadkový altánok s reštauráciou nad novým hotelom Erb, teda pod Sládkovičovou ulicou,“ hovoria Pavel Fabian a Milan Klak zo združenia Spolok Banskej Štiavnice 91.

„No a na Akademickej ulici má vyrásť viacpodlažný parkovací dom pre dvesto áut. Má to byť medzi kostolom a bývalou baníckou školou, na archeologickej lokalite niekdajšieho dominikánskeho kláštora,“ spomenuli druhú stavbu, ku ktorej majú výhrady. Vzniknúť by tam malo aj sedem bytov, kancelárie a kaviareň. Pripomínajú, že mesto sa už nejaký čas snaží autá návštevníkov vytlačiť na záchytné parkoviská v okrajových častiach. Zamýšľajú sa preto, či je v centre Štiavnice naozaj potrebný veľkokapacitný parkovací dom.

„Podľa materiálov, ktoré sú k dispozícii, vytvára celá tá koncepcia dojem, že tam má vyrásť nová dominanta zatieňujúca farský kostol. Okrem toho hrozí, že pri stavebných prácach tam môže dôjsť k poškodeniu archeologickej lokality,“ upozorňujú aktivisti. Návrh územného plánu podľa nich zahŕňa aj nadstavenie viacerých prízemných objektov o jedno podlažie, čo spôsobí postupnú premenu súčasného obrazu mesta.

Záber z Dolnej ružovej ulice v súčasnosti a po navrhovanej výstavbe altánku s reštauráciou. Vizualizácia je orientačná a vychádza z neúplných informácií o územnom pláne. Autor: Spolok BS 91

Ide o historické jadro

Už 21. augusta, bude na mestskom úrade verejná prezentácia dotknutého návrhu, ku ktorému môžu obyvatelia predložiť svoje pripomienky a námietky. Do konca mesiaca je potrebné doručiť ich na adresu radnice. „Dúfame, že ak chce brať samospráva názor svojich občanov vážne, ľudia plánované projekty svojím pripomienkovaním stopnú,“ vraví Fabian.

Primátorka Nadežda Babiaková reagovala, že ide o návrh územného plánu zóny, ktorý bol vypracovaný s cieľom spresnenia výstavby a využitia pozemkov v historickom jadre. Začatie jeho obstarávania schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením ešte v roku 2015. Spracovanie návrhu ukončili v marci 2020. „Vzhľadom na mimoriadnu situáciu s koronavírusom nebolo možné pristúpiť k verejnému prerokovaniu. Jeho termín, tiež zverejnenie samotného návrhu, bol oznámený po zmiernení situácie,“ uviedla primátorka. „Niečí subjektívny názor, že zámerne sa to stalo v lete, sa nezakladá na pravde,“ podčiarkla. V prípade požiadavky zo strany dotknutých osôb či verejnosti vraj samospráva nemá problém prerokovávať návrh aj v inom období.

V súvislosti s lokalitou na Akademickej ulici Babiaková spomenula, že v minulosti tam mal vyrásť hotel. „Čo bude na tom súkromnom pozemku vybudované, rozhodne definitívne stavebný úrad v súlade s vyjadrením pamiatkového úradu. V každom prípade to musí byť v zhode s platným územným plánom. Podľa neho bude mesto postupovať v prípade obdržania žiadostí vlastníka pozemku,“ povedala. Pripomenula, že samospráva buduje parkovacie miesta v rámci vlastných investícií a vzhľadom na historický význam, ako aj dopravné odťaženie sa ich snaží umiestňovať mimo centra. „Môj názor je, že ak by mali pribudnúť nové stavby, nesmú narúšať celkový pohľad na historickú Štiavnicu. Prioritne musí byť zabezpečená pamiatková ochrana lokality UNESCO,“ poznamenala.

Pohľad na Akademickú ulicu v súčasnosti a po navrhovanej výstavbe parkovacieho domu. Vizualizácia je orientačná a vychádza z neúplných informácií o územnom pláne. Autor: Spolok BS 91

Pomôcť musia obyvatelia

Klak s Fabianom však tvrdia, že prerokúvanie návrhu je len špičkou ľadovca problémov, ktoré sa v meste za ostatné roky nakopili. „V lokalite UNESCO sa množia čierne stavby, neodsúhlasené zmeny stavieb a vytvárajú sa nové dominanty. Úzko to súvisí s prácou pamiatkového a mestského úradu,“ doplnili.

Primátorka vraví, že robia všetky kroky, aby nevznikali nepovolené stavby. „Aj v Banskej Štiavnici sú však vlastníci, ktorí nerešpektujú zákonný postup, a títo sú následne riešení v súlade s platnou legislatívou. Ani tá však nepomáha urýchľovať proces postihovania stavebníkov či odstraňovania nepovolených objektov. Ide o právne aj časovo náročný proces,“ hovorí.

Pavel Fabian a Milan Klak kritizujú návrh územného plánu historického centra Banskej Štiavnice. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Zuzana Klasová povedala, že text návrhu banskoštiavnického územného plánu a tiež jeho mapové podklady si dôkladne prezerajú. „Na základe zistených skutočností potom budeme v zmysle zákona reagovať. Našou prioritou je chrániť autenticitu a originalitu tak, ako sme zaviazaní v rámci zápisu celej tej lokality na zoznam UNESCO,“ hovorí.

Zároveň potvrdila, že v Banskej Štiavnici sa množia čierne stavby a vznikajú nové dominanty. Rázne sa však dištancuje od výrokov, že by to malo úzko súvisieť s prácou pamiatkového úradu. „Pravdou je, že niektoré veci ani ja nemôžem ustriehnuť. Človek musí dôverovať ľuďom v teréne a vedúcej pracoviska, ktorá keď verifikuje správnosť, nie je dôvod nepodpísať to,“ poznamenala.

Teraz vraj zisťuje, že tiež podpísala, v dobrej vôli, dokument predložený bývalou zamestnankyňou, za ktorý nesú dôsledky. „Pritom sme na tom nijakým spôsobom neparticipovali ani sme to nezapríčinili, takže ma to veľmi mrzí,“ podotkla. Vzápätí pokračovala, že pri riešení čiernych stavieb sa priestupkové konanie musí urobiť do jedného roka, po ktorého uplynutí ťahajú za kratší koniec. „Ľudia nevedia, že právne konanie je nesmierne dlhodobý proces, nejde to ako šibnutím čarovného prútika. Mnohí nás kritizujú, no odporučila by som im, nech prídu medzi nás a zistia, že jedna vec je vôľa a potom sú tu rôzne obmedzenia,“ doplnila s tým, že celé by to bolo na veľmi dlhú debatu.