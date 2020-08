Večerníčkovu chalúpku rozoberú a presťahujú

Verejnoprávna televízia sa rozhodla zrekonštruovať drevenicu v najvýchodnejšej obci Slovenska v Novej Sedlici v okrese Snina, ktorú od detstva poznajú celé generácie. Ide o jeden z posledných objektov ľudovej architektúry tohto druhu na území Prešovského kraja a stavba je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka.

„Chalúpku sme už vyčistili od omietok, vyniesli sme zvnútra inventár, odstránili slamenú strechu a na novej parcele, kde sa presťahuje, sme už pripravili základy,“ vyratúva činnosti, ktoré už stihol urobiť, zhotoviteľ Dušan Žipaj. V týchto dňoch sa začína s rozoberaním skeletu.

„Očíslujeme jednotlivé diely a brvná chalúpky, zakreslíme to do výkresov. Až potom môžeme rozoberať a potom znova podľa dokumentácie zložiť. A keď to bude hotové, ešte budeme musieť vymeniť niektoré poškodené trámy. Potom sa bude viazať slama na strechu a čakajú nás ešte hlinené omietky, drevená podlaha aj strop,“ uvádza Žipaj.

Nová strecha dá majstrom zabrať najviac. Bude zo špeciálnej odrody raže s dlhými steblami zvanej kribica. „Už sa u nás bežne nepestuje, ale ešte sú nadšenci, ktorí sa tomu venujú. Dorastá až do výšky dvoch metrov. Pre výrobu slamenej strechy je dobré, aby bola slama čo najdlhšia. Potom sa z nej lepšie viažu snopky, ktoré sa na strechu prichytávajú,“ približuje Žipaj.

Práve slamená strecha dá majstrom zabrať najviac, preto práce potrvajú až do novembra, kedy by mala byť chalúpka večerníčkového deduška hotová. Vydržať by potom slamená strecha mala minimálne 20 rokov.

Žipaj priznal, že pri rekonštrukcii si pomôžu aj modernou technikou a elektrickým náradím, no pri niektorých prácach budú pracovať rovnakým spôsobom ako predkovia. "Napríklad viazanie slamy či okresávanie dreva musíme urobiť ručne,“ konštatuje majster.

Ľudový dom s rozlohou viac ako 37 štvorcových metrov postavili v prvej polovici 20. storočia z drevených trámov, ktoré sú okresané a spájané bez klincov, pokope držia vlastnou váhou. Od roku 1987 je národnou kultúrnou pamiatkou. V rokoch 1994 až 1996 prešiel komplexnou obnovou, neskôr chalúpka začala chátrať. Do domčeka zatekalo a obec preto v minulosti prekryla slamenú strechu nepremokavou celtou. Na mnohých miestach bola opadaná aj hlinená omietka. Chalúpka nebude na pôvodnom mieste, pretože súčasná parcela má viac ako 60 vlastníkov. Presťahuje sa asi len 50 metrov od miesta, kde doteraz stála, a bude aj viac na očiach návštevníkom obce. Nový pozemok kúpila RTVS od obce, na premiestnenie a rekonštrukciu dostala televízia dotáciu z ministerstva kultúry vo výške 74 500 eur, celková oprava bude stáť takmer 115-tisíc eur.

Zvučka s deduškom Večerníčkom prvýkrát odznela v televízii v roku 1977, keď začala Československá televízia s pravidelným farebným vysielaním. Námet a scenár vytvorila Anna Minichová, pod výtvarné stvárnenie a réžiu sa podpísal Ladislav Čapek. Hudbu zložil Jaroslav Celba a melódiu nahral Filmový symfonický orchester.

Cieľovou trasou z Novej Sedlice je turistický chodník na Kremenec, ktorý je najvyšším vrchom národného parku a aj najvýchodnejším bodom Slovenskej republiky. Na vrchole Kremenca je mohutný kamenný hraničný stĺp, ktorý označuje miesto, kde sa stretávajú tri štáty – Slovensko, Poľsko a Ukrajina.