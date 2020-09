Na Domaši horelo. Našťastie iba cvične

Loď Bohemia by mala plávať po Domaši až do januára, kým nezamrzne vodná plocha. Pri taktickom cvičení zasahovalo 80 hasičov a potápačov.

Loď Bohemia by mala plávať po Domaši až do januára, kým nezamrzne vodná plocha. Pri taktickom cvičení zasahovalo 80 hasičov a potápačov. Autor: Robo Hakl , Pravda

„Na Domaši máme prvú celosezónnu výletnú loď, ktorá preváža ľudí, a musíme sa pripraviť aj na takýto typ záchrany,“ konštatoval Peter Kovalík, vedúci operatívno-technického oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Doplnil, že hasiči sa museli zoznámiť so zariadením lode, čo na nej je, ako sa bude správať, ak nad ňou lieta vrtuľník, a ako treba zasahovať, ak by došlo k nejakej udalosti.

„Taktické cvičenie bolo rozdelené na dve časti. Prvou bola likvidácia samotného požiaru, museli sme riešiť ľudí na palube, ich evakuáciu a transport zranenej osoby z plavidla na našich člnoch. Ak by došlo k takejto udalosti, ľudia by nemali ako uniknúť a skákali by do vody. Na loď sa vojde okolo 160 ľudí, čo si vyžaduje pri zásahu veľké nasadenie síl a prostriedkov. Záchrana ľudí pomocou plavidiel a leteckej podpory bola druhou časťou taktického cvičenia,“ dodal Kovalík.

V neďalekých Holčíkovciach je hasičská stanica, no len s jedným člnom a so šesťčlennou posádkou, ktorá by vedela zasahovať okamžite, a pritom by sa zvolávali ďalšie jednotky zo vzdialenejších staníc. „Letecká technika môže efektívne zasiahnuť, najbližšia základňa je v Prešove, kde sú stále v pohotovosti piloti, ktorí by okamžite zasahovali. Preto sme sa dohodli na spolupráci aj s armádou,“ povedal Kovalík. Poznamenal, že aj v prípade taktického cvičenia museli hasiči dodržiavať prísne nariadenia v súvislosti s koronavírusom, a aj preto bolo rozdelené do dvoch častí, dokopy zasahovalo 80 príslušníkov, medzi ktorými boli aj potápači.

Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ víta rozhodnutie hasičov, len za tri letné mesiace sa loďou previezlo 36-tisíc ľudí a Bohemia by mala plávať po Domaši až do januára, kým nezamrzne vodná plocha.

„Loď je na Domaši nový prvok a treba zosúladiť všetky záchranné akcie, takže cvičenie má zmysel. Už sme počas sezóny mali poruchu, keď sa pokazilo jedno tesnenie. Museli sme odstaviť motor, pretože sa prehrieval. Ľudí z lode sme na člnoch prepravovali do prístavu a potom sme tam presunuli aj plavidlo,“ spomenul Kapraľ, podľa ktorého má loď všetku potrebnú techniku na zásah pri požiari. Ak by však nefungoval motor, nepracovali by ani čerpadlá a na uhasenie požiaru na lodi by museli stačiť len hasiace prístroje.

Kapraľ by uvítal, ak by do budúcnosti fungovala na Domaši, ale aj na iných vodných plochách na Slovensku záchranná služba. „Potrebujeme takýto záchranný systém, veď aj v Tatrách majú horských záchranárov. Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu ešte nebola možnosť riešiť tento problém,“ uviedol starosta, podľa ktorého záchranárov musia veľakrát suplovať majitelia člnov na Domaši.

„Mám osobnú skúsenosť, keď som zachraňoval chlapca, ktorý sa plavil na surfe s padákom, ktorý sa mu zamotal. Mal síce vestu, ale mohol sa podchladiť, bolo to ešte v máji. Volali mi ľudia na obecný úrad, prerušil som prácu a keďže mám čln, tak som to riešil. Ale neviem, čo by sa dialo, ak by som bol odcestovaný alebo ak by som nevlastnil čln,“ zamyslel sa Kapraľ.