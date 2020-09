Orol krikľavý z Pienin mieri do Afriky

Orol krikľavý na svet prišiel tento rok v Pieninskom národnom parku, no predčasne vypadol z hniezda a v lesnom poraste ho našiel obyvateľ Haligoviec. Dravec nelietal a bol vysilený, pretože pravdepodobne ešte nevedel loviť.

VIDEO: Prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich živočíchov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ladislav Molnár s orlom kráľovským, ktorý prišiel o krídlo.

Orol sa zotavil v Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Minulý týždeň ho vypustili na slobodu.

„Bol u nás približne mesiac. Dostali sme ho do kondičného stavu a pripravili na návrat do voľnej prírody. Museli sme sa ponáhľať, pretože momentálne je obdobie migrácie dravcov, keď orol krikľavý tiahne zo Slovenska do Afriky," vysvetlil Ladislav Molnár, prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich živočíchov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Dravca vypustila na ďatelinovom poli pri Rozhanovciach rektorka univerzity Jana Mojžišová. Orol sa okamžite zorientoval a v priebehu niekoľkých sekúnd už zmizol za stromami a odletel smerom na juh.

„Prvé dni sa bude iba rozhliadať. Ešte sme ho vykŕmili, aby sa nemusel okamžite starať o potravu,“ podotkol Molnár.

V účelovom zariadení sa starajú prevažne o dravce, ktoré boli ťažko postihnuté nárazmi na elektrické vedenie.

Na slobodu vypustila orla krikľavého rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jana Mojžišová. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Momentálne tu máme orla skalného, orla kráľovského či vzácneho sokola rároha a ďalšie druhy európskeho významu. Okrem zásahov elektrickým prúdom sa často stretávame s dravcami, ktoré sú napríklad otrávené. Napríklad v ulovenej kačke alebo bažantovi je olovený projektil alebo sa bažant nažerie umelého hnojiva a potom ho chytí dravec, a takto dôjde k jeho otrave,“ konštatoval Molnár.

Medzi také patrí orol skalný, ktorého priniesol poľovník a do prírody ho vypustia na mieste, kde ho našli už o niekoľko týždňov, no ešte je oslabený.

V zariadení sa starajú aj o orla kráľovského, ktorý prišiel o jedno krídlo po kolízii s elektrickým vedením. „Pustiť do voľnej prírody ho, žiaľ, nemôžeme. Dohodli sme sa s košickou zoologickou záhradou, ktorá sa mu stane novým domovom,“ podotkol Molnár.

Rehabilitačná stanica pre dravce je podľa rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jany Mojžišovej unikátom a súčasťou Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel.