Odborári odkázali Krajniakovi, že si pomýlil dialóg s diktátom

VIDEO: Odborári v uliciach Košíc.

„Minister práce si pomýlil sociálny dialóg s diktátom. Naša vláda hľadá úsporu na strane zamestnancov. Preto chceme protestami dať najavo náš nesúhlas so snahou a s konaním vlády, ktorými sa snaží o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich. Žiadame ho, nech stiahne škandalózne novely, ktoré likvidujú postavenie odborov na Slovensku, ako aj novelu zákona o tripartite, a aby začal viesť normálny dialóg,“ povedal v Košiciach prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško.

Odborári nesúhlasia so zmenou mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy a jej stanovenou výškou na rok 2021, s oddelením príplatkov od minimálnej mzdy, so zmenami stupňov náročnosti práce či so zmrazením príspevkov na stravovanie.

„Pripravovaná legislatíva z dielne ministerstva práce siaha aj na práva odborov. Ak sa oslabujú odbory, tak sa oslabujú zamestnanci a oslabuje sa aj ich vyjednávacia pozícia. Minister práce chce mať slabé a rozbité odbory na Slovensku,“ reagovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová na zasadnutie tripartity, z ktorého odborári po návrhoch šéfa rezortu práce Milana Krajniaka (Sme rodina) odišli.

„To, čo predkladal minister, nebol kompromis. My sme nepožadovali nárast, ale trvali sme, aby bol dodržaný automat, a teda v roku 2021 bola minimálna mzda 656 eur,“ doplnila Uherová.

Súčasná vláda podľa nej pripravila viaceré legislatívne zámery s negatívnymi sociálnymi dosahmi na zamestnancov.

Séria odborárskych protestov bude pokračovať v piatok 18. septembra v Prešove, 22. septembra v Banskej Bystrici, 24. septembra v Žiline, 28. septembra v Trenčíne a 29. septembra v Trnave.