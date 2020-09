Popradská nemocnica v rozklade. Chýbajú lekári, chorých oddeľuje igelit

„Ťažko chorí pacienti ležia vedľa pozitívnych alebo takých, u ktorých je podozrenie. Žiadna izolácia. Personál je v karanténe a nemá kto slúžiť. Dvaja internisti ležia s horúčkou doma, nakazili sa od pacienta. Na JIS sú pozitívni pacienti vedľa seba alebo oddelení provizórne natiahnutým igelitom,“ poslal rozhorčený e-mail do redakcie denníka Pravda čitateľ.

JIS v popradskej nemocnici, kde sú pozitívni pacienti umiestnení vedľa seba alebo oddelení provizórne natiahnutým igelitom. Autor: Pravda, Foto od čitateľa

Oslovení dvaja lekári, ktorí si želali zostať v anonymite, potvrdili, že najhoršia situácia je práve na internom oddelení. „Dá sa povedať, že z pôvodne asi 20 lekárov ostala asi len polovica. A počet lekárov sa znižuje, ďalší dali výpovede,“ povedal jeden z nich. Obaja sa zhodli, že výpovede začali dávať lekári po nástupe nového riaditeľa. „Najhoršie je, že bolo začiatkom septembra povedané, že máme priestory pre pozitívne testovaných pacientov. Máme, ale zatiaľ ešte nie sú sprevádzkované,“ uviedli zhodne. Potvrdili, že vo štvrtok boli testovaní viacerí zamestnanci interného oddelenia, pričom dvaja lekári mali aj príznaky a zostali doma.

V popradskej nemocnici je napätá situácia od nástupu nového riaditeľa Antona Hanušína v polovici júna. Personál spísal proti nemu petíciu, ktorú zatiaľ podpísalo vyše 500 zamestnancov. Žiadajú odchod generálneho riaditeľa a členky predstavenstva. Ak nebudú splnené požiadavky zamestnancov, všetci sú pripravení podať hromadné výpovede. Nespokojnosť personálu sa začala po odchode štyroch primárov, dokopy dalo výpovede 15 lekárov. Na budúci týždeň v utorok pripravuje zdravotnícky personál protestné zhromaždenie.

Denník Pravda oslovil aj nemocnicu, aby sa vyjadrila k situácii, ako ju vykreslil čitateľ, do uzávierky nereagovala. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že požiadal o stanovisko vedenie nemocnice.

„Dostal som aj v niečom potvrdzujúce, ale zároveň aj vysvetľujúce fakty. Aj preto som vymenoval do dozornej rady nemocnice predsedu Lekárskeho odborového združenia, a tým pádom v nej budú traja zamestnanci a traja predstavitelia ministerstva zdravotníctva,“ uviedol Krajčí, ktorý vzhľadom na napätú situáciu chce už v pondelok popradskú nemocnicu navštíviť a diskutovať s oboma stranami a zistiť, ktoré tvrdenia sú pravdivé. „Verím, že sa nám podarí upokojiť situáciu,“ verí Krajčí.

O pozitívne testovanom pacientovi bol informovaný. „V každej nemocnici sa môže stať, že príde pacient, ktorého deklaruje druhá nemocnica, že je negatívny. To bol tento prípad. Oni v dobrej vôli prijímali pacienta, ktorý mal byť negatívny, z iného oddelenia a z inej nemocnice. Nakoniec sa zistilo, že je pozitívny. Vedenie nemocnice povedalo, že majú šesť samostatných izieb, práve na takéto prípady, že ak by mali podozrenie, aby sa to nemiešalo,“ poznamenal Krajčí.