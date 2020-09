Riaditeľ popradskej nemocnice odchádza z funkcie

Minister si osobne prišiel vypočuť zamestnancov a počas dňa sa stretol s takmer všetkými primármi nemocnice, ako aj s dozornou radou. Dôvodom je nespokojnosť personálu, ktorý spísal petíciu. V nej zamestnanci žiadajú odchod generálneho riaditeľa.

Zároveň chcú aj jeho odchod z postu predsedu asociácie nemocníc, aby nemal možnosť zasahovať do práce krízovej komisie. Pokiaľ nebudú splnené ich požiadavky, všetci sú pripravení podať hromadné výpovede. Petíciu do dnešného dňa podpísalo vyše 500 zamestnancov popradskej nemocnice, v ktorej pracuje zhruba 1 200 zamestnancov.

„Snažil som sa riešiť množstvo nedorozumení, ktoré tu boli, aj pán riaditeľ mi to vysvetľoval. Mnohé sa podarilo vysvetliť. „Pán riaditeľ nedobre komunikoval, no jeho zámery boli dobré, a preto aj uspel. Pre mnohé z týchto zámerov, hoci sú správne, nedokázal získať zamestnancov. Zdalo sa nám, že niektorí lekári by aj ostali, ale kľúčoví mali veľmi vážne pripomienky k spôsobu vedenia súčasného riaditeľa. Myslím si, že komunikácia je potrebná, a to sa žiaľ nepodarilo. Po celom dni sme si s pánom riaditeľom sadli a rozhodol sa, že ma požiada o uvoľnenie z funkcie,“ povedal Krajčí, ktorý bol v Poprade od poludnia.

Nemocnica nie je pripravená

Riaditeľ Hanušín uznal, že ak treba robiť zmeny, treba i na to získať ľudí. „To sa mi nepodarilo, a v takejto situácii sa nedá robiť. Prišiel som s najlepšími úmyslami a všetky zmeny, ktoré sme robili, boli odsúhlasené orgánmi spoločnosti, nič sme nerobili tajné a verím, že tí, čo prídu po nás, budú pokračovať v našej práci,“ povedal Hanušín v pondelok podvečer.

Zamestnanci v petícii nesúhlasili s netransparentným a protizákonným výberovým konaním na funkciu primára spojeného ortopedicko-traumatologického oddelenia. K fúzii došlo na základe rozhodnutia riaditeľa, pričom obe oddelenia mali svojich primárov a boli ekonomicky stabilné a odborne zastrešené.

Výberové konanie bolo podľa zamestnancov vedené za zatvorenými dverami, k výberovému konaniu nebol prizvaný zástupca zamestnancov a zároveň zamestnanci nemali hlasovacie právo. Až na naliehanie odborov bolo zástupcovi odborov dovolené zúčastniť sa ako pozorovateľovi.

Zároveň upozornili, že po nástupe Hanušína podali na internom oddelení viacerí atestovaní lekári vrátane primárky interného oddelenia, ako aj primár geriatrického oddelenia výpoveď.

Poukázali aj na to, že nemocnica Poprad nie je pripravená na ďalšie liečenie pacientov s ochorením Covid-19 a priestory vyhradené na špeciálne oddelenie sú absolútne technicky nevyhovujúce. Na to redakciu Pravdy upozornil aj čitateľ, fotografiu, kde sú izby pacientov oddelené len igelitom, sme zverejnili včera.

Na internom oddelení minulý týždeň zaznamenali pacientku, ktorá bola pozitívne testovaná. Priviezli ju z inej nemocnice, kde sa javila negatívne. Nakazili sa však od nej jeden lekár, traja pacienti a šesť zdravotných sestier.

Najlepší kandidát

Hanušín je lekár a manažér. V minulosti bol okrem iného medicínskym riaditeľom v Levoči, patriacej pod sieť Agel či v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, ktorá patrí Pente. No pozná aj popradskú nemocnicu, kde v minulosti pracoval ako anestéziológ.

Samotné výberové konanie na post riaditeľa popradskej nemocnice a predsedu predstavenstva v máji tohto roka prebehlo neštandardne. Prihlásili sa doň piati kandidáti, z ktorých len tri projekty boli zverejnené, no Hanušínova vízia vedenia medicínskeho zariadenia medzi nimi nebola.

Rezort zdravotníctva nezverejnil mená členov komisie. Do konkurzu sa vtedy prihlásili okrem Hanušína aj dvaja bývalí riaditelia popradskej nemocnice, tretím bol bývalý člen predstavenstva a štvrtý nesúhlasil so zverejnením svojho mena.

Súčasného riaditeľa vybrali ako najlepšieho kandidáta všetci členovia výberovej komisie. Do funkcie nastúpil 12. júna.

Tretí riaditeľ

Popradská nemocnica má v tomto roku už tretieho riaditeľa. Na poste generálneho riaditeľa bol päť rokov Peter Petruš. V rámci akcie Špitál ho koncom januára odviedli príslušníci Národnej kriminálnej agentúry priamo z jeho kancelárie.

Neskôr bolo voči nemu vznesené obvinenie za zločin prijímania úplatku. Ako riaditeľ pôsobil do 3. apríla. Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zmene vo vedení nemocnice podľa rezortu nesúviselo s úkonmi orgánov činných v trestnom konaní. Nemocnica sa dostala do červených čísel, štyri roky predtým dosahovala zisk. Novým riaditeľom sa potom stal Ladislav Slobodník, ktorý po nástupe Antona Hanušína za generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva zostal vo funkcii člena predstavenstva.

Nové dočasné vedenie schváli dozorná rada vo štvrtok a minister zdravotníctva vypíše výberové konanie do pol roka. Prisľúbil, že tentoraz bude verejné a bez utajovania mien členov komisie. Zamestnanci na utorok popoludní pripravovali protestný pochod, či ho uskutočnia, ešte nevedeli v pondelok večer povedať.