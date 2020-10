Urbárnici chcú chrániť lúku aj starý les

Urbárnici z Dubnice nad Váhom chcú územie Langáčske skaly vyhlásiť za chránené. V praxi to znamená, že lúky bude môcť spásať dobytok, ale nebudú sa môcť po nich preháňať motorky či autá. Les by bol bezzásahovou zónou, čiže by zostal tak ako doteraz divoký.