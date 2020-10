Medveď sa prechádzal po Sabinove

VIDEO: Medveď v uliciach Sabinova.

„Neviem, ako sa sem dostal. Možno ho vytlačil silnejší medveď alebo si hľadá potravu, kým sa uloží na zimný spánok,“ myslí si Repaský.

„Podľa doteraz známych skutočností malo k prieniku medveďa do intravilánu mesta prísť v nočných hodinách z 12. na 13. októbra," hovorí Anna Weissová zo zásahového tímu pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody.

Zatiaľ nikto nevidel, že by sa medveď kŕmil odpadkami. "Nie sú známe iné okolnosti, ktoré by nasvedčovali, že ide o problémového jedinca so zmenou správania. Je pravdepodobné, že išlo o ojedinelý výskyt,“ dodala Weissová s tým, že ak sa zviera do Sabinova vráti, zásahový tím mestu pomôže.

Samospráva sa už na možný návrat medveďa pripravila. „Ak by sa vrátil, budeme kontaktovať štátnu ochranu prírody. Potom by mal prísť zoológ, ktorý zvolí ďalší postup – od plašenia až po následné uspanie a transport do inej lokality,“ vysvetlil Repaský.

Potvrdil, že v Sabinove je rozmiestnených 32 kamier, ktoré dianie snímajú nonstop, a tak mestskí policajti pozorne sledujú, či sa medveď niekde neobjaví. „Pevne verím, že išlo iba o jednorazový prípad, ktorý sa nebude opakovať, a medveď je už preč za troma, štyrmi dolinami,“ dúfa Repaský.