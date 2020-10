V Richnave konečne otvorili nultý ročník

VIDEO: Kontajnerová škola v Richnave.

Vyučovanie bude prebiehať v šiestich triedach dopoludnia a v šiestich popoludní. Budova je postavená v blízkosti rieky Hornád. Územie bolo v minulosti zaplavované, a tak sa musel v spolupráci s vodohospodármi nájsť kompromis, aby priestory nezatopilo a neohrozilo to deti. Novú kontajnerovú školu bude navštevovať 180 žiakov nultého a prvého ročníka. Doteraz do pôvodnej školy chodili iba prváci, doma sa učilo 80 školákov nultého ročníka.

„Je to perfektný pocit, že tie deti budú mať niečo, čo si zaslúžia, budú mať to, čo majú aj všetky deti v Bratislave. Budú sa učiť v teple a nebudú musieť chodiť na toalety von,“ neskrýva radosť Soňa Hanzlovičová, poradkyňa pre odbor školstva na ministerstve vnútra. V doterajších priestoroch mali toaletu v inom kontajneri, ako sa učili. Hanzlovičová verí, že súčasný stav by mal postačovať dva roky. „Medzitým musíme nájsť ďalšie riešenia, kde budú v budúcnosti umiestnené ďalšie deti,“ doplnila.

Jediná štátna základná škola v Richnave začala fungovať naplno. Do tried nastúpili aj žiaci nultého ročníka. Autor: Robo Hakl, Pravda

Príprava výstavby štátnej kontajnerovej školy trvala štyri mesiace, ešte predtým sa náročne vyhľadával pozemok, kde by mala byť umiestnená.

„Objekt musí byť bezpečný proti storočnej vode. Na pozemok sa najprv umiestnili gabióny, teda koše s lomovým kameňom. Umiestnené sú pol metra nad maximálnou hranicou storočnej vody, takže bezpečnosť je zaručená. Na gabiónoch je umiestnená fólia proti naplavovaniu jemných častí, navrchu je železobetónová platňa a na nej kontajnery. Ak by storočná voda prišla, hladina bude pol metra pod platňou,“ vysvetlil vedúci odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Košice Matej Styk.

Školu tvorí 24 kontajnerov a je v nej šesť tried. „Vyučovanie bude prebiehať na zmeny. Takáto výučba je vždy lepšia, ako keby deti do školy nemali chodiť. Doplnili sme aj pedagogický zbor. Tešíme sa, že už pôjdeme v štandardnom režime. V každej triede je umývadlo, dezinfekčný prostriedok, prichystali sme aj rúška,“ vyratúva riaditeľka školy Adriána Mižigarová. Žiaci nultého ročníka si už boli pozrieť priestory aj s rodičmi a priniesli aj vypracované úlohy. Pôvodne sa uvažovalo, že nové kontajnery sa postavia na súčasné, ktoré sú umiestnené v obci na štátnom pozemku v areáli Špeciálnej základnej školy. Podľa statika by to však bolo nebezpečné. Výstavbu spomalilo aj hľadanie vhodného pozemku.

Problémy s umiestnením detí do školy sa v obci Richnava začali riešiť v roku 2017. Dovtedy deti z tejto obce navštevovali základnú školu v susednej Kluknave. Počty detí však rástli a kluknavské školské zariadenie už nemalo dostatok kapacít a vypovedalo Richnave školský obvod.