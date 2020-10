Župa supluje štát, vybavuje počítače

„Pripravili sme výzvu pre fi rmy aj jednotlivcov, ktorí majú záujem venovať počítače študentom bez technického vybavenia. My ich prevezmeme, nastavíme a zabezpečíme, aby sa dostali k tým, ktorí ich potrebujú,“ hovorí banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter.

„Primárne sa zameriavame na školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Odhadom v nich máme 17–tisíc študentov, z nich približne 2–tisíc potrebujeme takto obslúžiť,“ tvrdí vicežupan.

Stanislav Hlavna, riaditeľ Strednej odbornej školy v Žarnovici, hovorí, že do dvadsať žiakov by takúto pomoc potrebovalo. Dôležitá je podľa neho kvalita, v akej by počítače mali odovzdávať. „Musia zvládať aplikácie potrebné na on–line vyučovanie,“ pripomenul.

Na výzvu kraja, ktorú zverejnil aj na sociálnej sieti, rozhorčene reagovali viacerí ľudia. „Prečo to chce riešiť župa? Keď vláda nakáže dištančné vyučovanie, je povinná zabezpečiť aj počítače s internetovým pripojením, ktoré bude fi nancovať. Vzdelávať sa potrebujú, a najmä chcú aj deti zo sociálne slabších vrstiev,“ komentovali aktuálnu situáciu.

Okrem pomoci s počítačmi chce župa dôrazne žiadať ministerstvo školstva, aby zabezpečilo prístup k internetu pre takéto deti a tiež pre učiteľov. „Na prípravu mali pol roka tak verím, že sú na tom lepšie ako v marci,“ mieni Lunter.

V minulosti vraj už túto tému s dotknutým rezortom otvárali. „Vtedy navrhol spôsob, že cez mobilného operátora nakúpi SIM karty s prístupom na internet pre najchudobnejších študentov. My sami budeme hľadať takúto cestu, lebo máme výhodné paušály pre kraj. S operátorom sa pokúsime dohodnúť, aby nám k tomu umožnil dodatkovú zmluvu,“ vysvetlil Lunter. Rezortu školstva sme sa pýtali, či má v pláne žiakom poskytnúť internet. „V priebehu pár týždňov budeme školám posielať peniaze na zabezpečenie digitálneho vyučovania,“ odpovedal odbor komunikácie.