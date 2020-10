Cestu pri Muráni opravia lacnejšie, Lunterovcom sa Matovič neospravedlnil

Zničený úsek medzi Muráňom a Prednou Horou sprejazdnia do konca tohto roka. V piatok tam odštartovali rekonštrukčné práce, ktoré vyjdú o 1,5 milióna eur menej, ako sa pôvodne plánovalo.

Banskobystrická župa a spoločnosť Skanska SK podpísali zmluvu na opravu cesty II/531, ktorá je od júna v havarijnom stave. V jednom pruhu má byť prejazdná do konca tohto roka. Zároveň sa bude upravovať dočasná obchádzková trasa cez Národný park Muránska planina, aby bola bezpečná aj v prípade nepriaznivého počasia. Celková cena zákazky je 7,5 milióna eur vrátane DPH.

„Realizátora sme vybrali v priamom rokovacom konaní tak, ako nám to odporučili na Úrade vlády po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie. Prioritou pre nás bola serióznosť a história spoločnosti, jej vystupovanie voči subdodávateľom a najmä dostatok voľných kapacít, ktoré sú pre rýchly priebeh prác rozhodujúce,“ povedal župan Ján Lunter.

Pripomenul, že v polovici septembra dostali do rúk štúdiu, ktorej suma predstavovala 9,7 milióna eur a pred pár dňami ich minister financií Eduard Heger (OĽaNO) listom vyzval, aby okamžite začali s obstarávaním. „To sme aj urobili. Zodpovednosťou našich pracovníkov, ale tiež prispením zo strany dodávateľa a projektantov, sme hľadali rezervy, ktoré sa tam ešte dali nájsť. Výsledkom je podstatne nižšia cena,“ poznamenal.

„Táto stavba je veľmi náročná nielen projekčne a technologicky, ale aj z časového pohľadu. Je rozdelená na dve etapy. V prvej sa budeme venovať sprejazdneniu cesty medzi Prednou Horou a Muráňom v jednom pruhu, v ďalšej dokončíme aj ten druhý,“ uviedla podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK Magdaléna Dobišová s tým, že kapacity nasadili okamžite. Riaditeľ projektu Ivan Gajdoš spresnil, že od piatka tam pracuje do päťdesiat ľudí. „Robiť sa bude sedem dní v týždni, od rána do večera,“ tvrdí.

Vicežupan Ondrej Lunter vysvetlil, že rokovali s viacerými dodávateľmi. „Boli medzi nimi odlišné cenové ponuky, aj veľmi nízke. V najlacnejšej ale nezapočítali viaceré položky, najmä čo sa týka vodozádržných opatrení. Keďže sme chceli ušetriť, požiadali sme tohto dodávateľa, aby tie riziká, spolu s projektantom, ošetril. To sa však nestalo,“ objasnil s tým, že najnižšia ponuka predstavovala 4,9 milióna eur. Vicežupan upozornil, že na konci tohto procesu ich ministerstvo financií nechalo osamotených.

„Pôvodne to malo viesť k tomu, že po cenových indikáciách sme mali dostať odporúčanú cenu, ktorú sme mali zazmluvniť. Okrem listu, ktorý sme od ministra dostali, že máme jednať, sme však žiadnu inú oficiálnu komunikáciu nemali. Zodpovednosť teda posunuli na nás a my sme využili možnosti, ktoré máme,“ povedal.

VIDEO: Lunterovci sa ospravedlnenia od Matoviča a Hegera nedočkali.

Žiadne „pardon“ sa nekonalo

Od „pamätnej“ tlačovky o muránskej ceste, na ktorej minister financií Eduard Heger s premiérom Igorom Matovičom (obaja OĽaNO) poukazovali na netransparentné praktiky vedenia BBSK, čím ho v podstate označili za zlodejov, prešli už viac ako dva týždne. Župa vtedy reagovala, že ide o obyčajné klamstvá a očakáva ospravedlnenie. Doteraz ale k tomu nedošlo. „Mrzí nás to špeciálne preto, že všetky tie informácie sú veľmi jednoducho dohladateľné,“ hovorí Ondrej Lunter. „Predložili sme projekt za 9,7 milióna eur. Oni zverejnili, že sme boli pripravení dať niekomu zákazku za 19 miliónov, čo sa nezakladá na pravde. Omyly sa stávajú a keď sú neúmyselné, v slušnej spoločnosti sú ľudia pripravení ospravedlniť sa. Do dnešného dňa sa to ale nestalo,“ dodal Lunter.