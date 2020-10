Za lekárom, ktorý prehral boj s koronavírusom, plače celá Lokca

VIDEO: Sestrička zosnulého lekára – bol to veľmi dobrý a obľúbený človek.

Zákernému vírusu podľahol 48-ročný lekár Rastislav Melek po niekoľkotýždňovej hospitalizácii. Žiaľ, nepomohla mu ani umelá pľúcna ventilácia. Smutnú udalosť komentovala na sociálnej sieti manželka nebohého doktora, ktorá po jeho boku stála štrnásť rokov a denne s ním tiež pracovala. „Nikdy nebýval chorý. Zanechal ma tu aj s desaťročným dieťaťom a neviete si ani len predstaviť, aká je to bolesť. Všetkým neveriacim odkazujem – áno, zomrel na COVID-19. Potvrdilo to CT pľúc, boli úplne zničené. Takže všetci, čo píšu, že sa ich to netýka – je len otázkou času, kedy sa ich to dotkne,“ uviedla s tým, že jej muž bol predtým úplne zdravý.

Na správu o jeho úmrtí hneď reagoval aj premiér Igor Matovič (OľaNO). „Idem v aute domov a plačem,“ napísal na sociálnej sieti. „Dobrý a statočný 48-ročný lekár z Oravy po ťažkom boji o život zomrel na COVID-19. Odpočívajte v pokoji, pane, a veľká vďaka vám,“ doplnil premiér.

Melek sa o svojich pacientov v Lokci staral zhruba pätnásť rokov. V databáze ich mal okolo dvoch tisícok. „Bol to veľmi ľudský lekár. Nevieme, čo teraz s nami bude,“ povedala Mária, ktorá patrila do jeho obvodu. „Do dedín je veľmi ťažké zohnať doktorov. Málokto je ochotný sem prísť,“ mieni.

Starosta Miroslav Valčičák potvrdil, že strata lekára je pre nich veľká. „Už niekoľko týždňov sme vedeli, že je na pľúcnej ventilácii, ale všetci sme dúfali, že jeho stav sa zlepší. Správa o jeho smrti nezasiahla len mňa, ale aj ostatných ľudí z našej obce,“ hovorí starosta. „Je to smutná udalosť, najmä rodina pána doktora to musí mať ťažké. Týmto jej chcem vyjadriť, za nás všetkých, úprimnú sústrasť,“ poznamenal. Je presvedčený, že táto tragédia mnohým otvorí oči a uvedomia si, akú má koronavírus silu. „Verím, že aj tí pochybovači sa zamyslia a dôjde im, že to nie je bežná chrípka,“ doplnil.

Zdravotná sestra Andrea Klokočíková pracovala u Meleka viac ako štyri roky. O jeho úmrtí sa dozvedela v pondelok večer. „V ambulancii vládne od rána ponurá atmosféra, nevieme sa z toho spamätať,“ povedala Pravde v utorok. „Vychádzali sme spolu veľmi dobre. Bol to milý a láskavý človek, ochotný vždy pomôcť, a to nielen v rámci zdravotného stavu. Pacientov si vedel tiež vypočuť, rád sa s nimi rozprával. Skvelý bol aj ako kolega a šéf. Nikdy som s ním nemala žiadny problém,“ povedala smutne sestrička.

Ona sama bola do konca minulého týždňa v karanténe, no už nastúpila do práce. „Pán doktor nám bude veľmi chýbať. Pacienti naňho stále spomínajú, s niektorými som si dnes aj poplakala. Tá smutná správa všetkých zdrvila,“ poznamenala s tým, že celkovo bol veľmi obľúbený. „Mrzí ma informácia, ktorá pred časom vyšla, že som ho nakazila ja. S pánom doktorom sme predsa v prvej línii a v takom prípade nikdy nie je jasné, kto bol tým primárnym kontaktom,“ podotkla. Objasnila, že pozitívne testy mali obidvaja napriek tomu, že vždy nosili ochranné pomôcky.

Lokca mala dvoch všeobecných lekárov, teraz jej zostal už len jeden. Starosta pripomenul, že zohnať nového bude komplikované. „Zdravotná starostlivosť je dočasne zabezpečená u zastupujúceho doktora z vedľajšej ordinácie. Uvidíme, či sa sem v dohľadnej dobe podarí umiestniť niekoho ďalšieho. Je to pomerne veľký obvod, ale v kompetencii to má vyšší územný celok,“ vysvetlil. Priestory v zdravotnom stredisku, v ktorých sú ambulancie, však patria obci. „Snažíme sa tam vytvárať podmienky, aby boli prijateľné a lekári spokojní,“ dodal starosta.