Ružín je opäť plný odpadu. Priplavila ho veľká voda

„Iba niekoľko dní pred silnými dažďami som vodohospodárov upozorňoval, že hrozí katastrofa a odpad sa dostane do Ružína, pretože norné steny sú plné a hrozí ich pretrhnutie. Poukázal som aj na to, že jedna z nich je slabo prichytená. Najprv sa roztrhla prvá a všetok odpad sa dostal k druhej, ktorá už takýto nápor nevydržala,“ hovorí predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký.

Dodáva, že si váži spoluprácu so Slovenským vodohospodárskym podnikom pri spoločnom čistení vodnej nádrže, no mrzí ho nečinnosť. Pripúšťa, že pri takomto silnom nápore vody je prirodzené, že sa pretrhli.

„Žiaľ, tento rok neprebiehalo pravidelné čistenie norných stien. Mali to robiť častejšie,“ pokračuje Kojecký. Dobrovoľníci nepripravujú v najbližších dňoch či týždňoch žiadnu brigádu.

„Nemalo by to zmysel. Pokiaľ nebudú norné steny, tak sa to nevyplatí, pretože odpad bude naďalej prichádzať z povodí Hornádu a Hnilca,“ dodal Kojecký.

VIDEO: V septembri aj reper Kali čistil Ružín, znečistený množstvom plastu.

Slovenský vodohospodársky podnik zatiaľ nepozná termín, kedy by mohli byť norné steny opäť osadené. „V súčasnosti správca toku musí a v najbližších dňoch vyhlási verejné obstarávanie na ich zreparovanie a následne môžu byť inštalované. Vzhľadom na tento administratívny proces nevieme nateraz určiť presný termín osadenia,“ reagoval Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Doplnil, že stále prevláda zvýšená hladina na riekach Hornád a Hnilec, ktoré tvoria vodnú stavbu Ružín, a preto je potrebné počkať, kým ich hladiny klesnú a odpad dopláva k priehradnému múru alebo ostane v meandroch vodnej stavby.

„Potom budú naši pracovníci pomocou mechanizmov pri priehradnom múre tento odpad zbierať a uložia ho v areáli vodnej stavby na medziskládku. Následne je potrebné aj na proces odvozu a likvidácie vyhlásiť verejné obstarávanie. Žiaľ, odpad, ktorý ostane v meandroch sa bude pravdepodobne zbierať priebežne podľa kapacitných možností našich pracovníkov a ochoty dobrovoľníkov, ktorí majú pri tomto najväčšiu zásluhu,“ doplnil Bocák, podľa ktorého by sa v zmysle zákona mali podieľať aj samosprávy, v katastroch ktorých sa odpad na brehoch riek nachádza.

„Ak hovoríme o odpade na vodnej stavbe Ružín, tak stále hovoríme len o dôsledkoch konania nezodpovedných ľudí, a to bez ohľadu na to, či si tu obyvatelia, rybári, chatári,“ dodal Bocák. Veľká časť odpadu sa naplaví do Ružína z obydlí a osád v okolí riek Hornád a Hnilec.

VIDEO: Vodnú nádrž Ružín začiatkom augusta čistil od odpadkov aj špeciálny stroj.