Rimavskosobotský primátor: Cintorín necháme otvorený, pokuty od nás nehrozia

Oznámil to primátor Jozef Šimko (ĽS NS) s tým, že brány pietneho miesta u nich zostanú otvorené. Minister vnútra Jozef Mikulec mu však odkázal, že ak nie mestská, tak štátna polícia tam na dodržiavanie poriadku určite dohliadne.

Šimkovi sa nepáči, že vláda nechce pustiť ľudí na hroby svojich blízkych, aby tam mohli položiť kvety či zapáliť sviečku. Keďže s tým nesúhlasí, tamojší mestskí policajti vraj za to nikomu pokuty dávať nebudú. Cez sociálnu sieť na to reagoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Rimavskosobotského primátora označil za človeka, ktorého pomýlené nazeranie na svet je v dnešnej dobe veľkou hrozbou pre spoločnosť. „Návšteva cintorínov, napriek tomu, že by sme si to všetci želali, vo výnimkách nie je. Robíme to, aby sme chránili najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré tým, že si na Dušičky pôjdu uctiť zosnulých príbuzných, môžu doplatiť vlastným životom,“ uviedol Mikulec. „Ak nie mestská, tak štátna polícia tam na poriadok a dodržiavanie nariadení dohliadne,“ tvrdí.

Šimko vzápätí ministrovi odpovedal, že primátorom Rimavskej Soboty je on a mestskí policajti jednoducho občanov sankcionovať nebudú. "Zvlášť keď môžu navštevovať supermarkety, kde sa tlačia jeden na druhého ako haringy, v uzavretom priestore. Nevidím teda dôvod, prečo by nemohli ísť na hroby, ktoré sú v prírode,“ povedal. Zároveň upozornil, že nepovzbudzuje ľudí, aby chodili v čase zákazu vychádzania na cintorín, no zásadne nesúhlasí s pokutovaním za to. „Dá sa to riešiť aj inou formou, napríklad slušným dohovorom s dedkom či starenkou, a potom tam nepôjdu. Rozhodnutie vlády v tomto považujem jednoznačne za zlé,“ vraví Šimko. Poznamenal, že jeho povinnosťou je rešpektovať nariadenia krízového štábu aj vlády, no na druhej strane má svoje práva, a preto dal náčelníkovi mestskej polície pokyn, že v žiadnom prípade ľudí pokutovať nesmie. „Pre tetušku, ktorá dostáva dôchodok 300 eur, je tisícka za návštevu cintorína obrovská suma. Stačilo by jej vysvetliť momentálny stav a aký zákaz platí zo strany vlády,“ mieni. Teraz vraj pri mestskom cintoríne očakáva, vzhľadom na slová ministra, enormný počet hliadok štátnej polície.

Bránička rimavskosobotského cintorína bola otvorená aj v utorok poobede, keď sme sa tam išli pozrieť. Nikde v okolí sme nevideli žiadne hliadky. Všimli sme si len pár ľudí a nič nenasvedčovalo tomu, že sa blížia sviatky spojené s týmto miestom. Natrafili sme však na pani Helenu, ktorá prišla len „na otočku“. „Hroby príbuzných mám neďaleko vstupu, len im tam položím kvety a idem preč. Pomodlím sa doma,“ povedala. „Vyjadrenia primátora na túto tému som nezaregistrovala, ale v tom, že som sem doniesla ozdoby a hneď idem preč, nevidím problém,“ dodala. O kúsok ďalej sedeli na lavičke pri jednom z hrobov starší manželia. „Sme vonku, na vzduchu, nikoho tu poriadne niet. Máme rúška, nič nám tu nehrozí. Sviečky sme zapálili, takže cez víkend sem už neprídeme,“ zhodli sa. Podobne reagovala aj ďalšia miestna. „Nechať to tu otvorené je správne rozhodnutie. Nie je tu žiadny nával, takže teraz si to v pokoji vybavím a počas sviatkov sa tu už neukážem,“ povedala.

Posilnenie hliadok štátnej polície sme pri cintoríne v Rimavskej Sobote zatiaľ nepostrehli, nikto v uniforme sa tam nenachádzal. O pár dní to však môže vyzerať inak. Na otázku, či to tak bude, nám polícia zatiaľ neodpovedala.