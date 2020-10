Do testovania v Trenčianskych Tepliciach sa zapojila primátorka, jej dcéra, aj dron

Vedenie mesta Trenčianske Teplice sa pri organizovaní celoplošného testovania nespoliehalo na nikoho, ale všetko si zabezpečilo samo. Aj zdravotníkov. Navyše sa do celého procesu aktívne zapojila primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková aj jej dcéra Petra, ktoré si vyskúšali dobrovoľníctvo. Mesto tiež vytiahlo do boja proti dlhým radám silný tromf - dron.

Primátorka Ďurmeková sa sama chytila organizácie a zdravotníkov zohnala po vlastnej línii, aj vďaka tomu v meste všetko fungovalo bezchybne. „Odberné miesta máme štyri, dve sú vonku, dve vnútri. Lekárov máme aj zdravotné sestry dosť a zháňali sme si ich sami. Podmienka viacerých z nich bola, že pôjdu len na odberné miesta k nám do Teplíc,“ uviedla primátorka.

Tá dodáva, že zatiaľ ešte nič takto chaotické a hektické, ako organizovanie obrovskej akcie pár dní pred ňou, nezažila. „Usmernenia boli nejednoznačné, každý deň sa menili aj viackrát počas dňa. Armáda priniesla iné stanoviská, Združenie miest a obcí nám poslalo iné, denne sme mali videokonferencie s primátormi v rámci Únie miest. Ja som mala šťastie na vojakov, ktorých máme pridelených na naše štyri odberné miesta, takže nám komunikácia fungovala veľmi dobre,“ zhodnotila Ďurmeková.

Mesto vytiahlo do boja proti dlhým radám aj zbraň ťažkého kalibru. „Snažíme sa, aby to ľudia mali čo najjednoduchšie, takže kolega nalietava s dronom nad všetkými odbernými miestami, každú hodinu a pol vysielame prostredníctvom sociálnej siete rad ľudí, aby si vedeli tí, čo sú doma predstaviť, na ktoré miesto je najlepšie ísť. Rovnako mestský rozhlas bude hlásiť štyrikrát do dňa pre tých, ktorí nemajú sociálnu sieť, teda najmä pre starších obyvateľov, kam môžu ísť,“ dodala primátorka.

Do boja proti veľkým radám vytiahlo mesto Trenčianske Teplice aj tento tromf - zamestnanec mesta Juraj Škvarka nad 4 odberovými miestami nalietaval pravidelne dronom Autor: Pravda (Tatiana Michalková)

Sama spoločne s dcérou Petrou sa rozhodli priložiť ruku k dielu a prihlásili sa ako dobrovoľníčky. Primátorka to zdôvodnila tým, že si myslí, že je nevyhnutné, aby ako samospráva zabezpečili všetky miesta a tiež boli všade tam, kde sa môže medzi ľuďmi vďaka polarizácii spoločnosti a názorovým rozdielom na celoplošné testovanie vytvoriť nevraživosť. „Myslím si, že aj preto si nemôžem dovoliť odísť a preto som tu,“ zhodnotila primátorka.

Do dobrovoľníckej činnosti pri testovaní sa aktívne zapojila samotná primátorka kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková (vpravo) aj jej dcéra Petra (vľavo) Autor: Pravda (Tatiana Michalková)