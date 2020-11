Dobrovoľník v Trnave: Je tu "bitka" o odbery

„V sobotu o takomto čase sme mali „šóry“ na dve hodiny, teraz sa tu naše tri odberné tímy bijú o každého, kto príde, lebo sa nudia,“ hovorí Tomáš (49), ktorý sa zapojil do plošného testovania v Trnave ako dobrovoľník. Pomáha na Základnej škole na Atómovej ulici v Trnave.

Včera s únavou hlase prosili, aby ľudí posielali k druhému odbernému tímu, aby mohli mať aspoň päť sekúnd pauzu, dnes je to presne naopak. Tomáš tipuje, že po nedeľnom obede sa to trochu rozbehne. Dnes je takmer bez práce. Jeho úlohou bolo behať po vonku a vysvetľovať ľuďom, čo sa bude diať. Potrebovali informácie, keď stáli hodinu v rade.

Ak za nimi príde niekto v bielom overale, pomôže to. „Mal som celkom voľnosť, no odberné tímy mali naozaj problém odskočiť si. V momente, keď na päť minút vypadli, tretina odberov sa spomalila. Všetci sa tešili na obednú a popoludňajšiu prestávku. V sobotu nebola ani minútu pauza, že by tu niekto nebol,“ rozpráva dobrovoľník s tým, že nechceli ľudí zdržiavať, a preto pracovali ako draci.

Ľudia dnes prichádzajú priebežne, nevytvára sa tak dlhšie časové okno, že by si mohli otvoriť knihu a čítať si. „Sú tu tri tímy, jeden či dva tímy sú stále pripravené.“

Napriek veľkému pracovnému nasadeniu priniesla sobota aj milé momenty. „Prišlo sem asi troj- či štvorročné dievčatko s bábikou, ktorú si pred výterom uložilo do kočiarika a prikrylo. Sadlo si a keď ho otestovali, zahlásilo: Mamička, ako to zašteklilo v nošteku.“ Niektorí dospelí s tým mali problém a báli sa toho,“ hovorí Tomáš.

Na záver prezrádza, prečo sa zapojil ako dobrovoľník. „Keď už to bolo rozbehnuté a zostalo to pleciach samospráv, rozhodol som sa, že pomôžem mestu a ľuďom, aby to lepšie odsýpalo. Niekto to robiť musí a nákazy sa nebojím,“ dodáva na záver.