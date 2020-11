Do Hornádu sa zrútil most

Do Hornádu sa zrútila časť mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice okolie. Most bol už niekoľko mesiacov v havarijnom stave.

VIDEO: Zrútil sa most ponad Hornád.

Preto ho ešte 11. augusta Košický samosprávny kraj uzavrel a ľudia museli cestovať obchádzkou. Napriek tomu most nevydržal a v piatok večer sa zrútil.

„Je šťastím v nešťastí, že sa nikomu nič nestalo. V druhom poli mosta sa nachádzali deformácie a priečne praskliny, čo pravdepodobne spôsobilo, že poškodené oceľové laná, ktoré držali konštrukciu, povolili. Dôvodom jeho pádu teda neboli nedávne povodne a zvýšená hladina rieky Hornád,“ povedal po obhliadke miesta predseda košickej župy Rastislav Trnka.

„Do 10. novembra by sme mali podpísať zmluvu so zhotoviteľom, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu, zbúra zvyšné nosníky a zrekonštruuje aj samotný most. Po zbúraní mosta do 30 dní od podpisu zmluvy osadíme dočasné mostné provizórium, ktoré by nám mala dodať Správa štátnych hmotných rezerv. Vďaka nemu bude opäť možný prejazd z Kysaku do Veľkej Lodiny mimo obchádzkových trás,“ konštatoval Trnka.

Náklady na rekonštrukciu mosta vrátane projektovej dokumentácie by mali predstavovať približne 1,5 milióna eur a trvať by mala zhruba 18 mesiacov.