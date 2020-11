V sobotu vystáli aj 5-hodinový rad, v nedeľu bez čakania

K najvyťaženejším miestam v Trnave patrila v sobotu Mestská športová hala, kam sa mali na odber dostaviť najmä ľudia s prechodným pobytom a cudzinci. Jeden odberný tím nakoniec posilnili ďalšie tri. V nedeľu mali dobrovoľníci toľko času, že si mohli pokresliť overaly smajlíkmi. Ľudí vítali aj premiérovou hláškou "one time, next time".

Lekárka Soňa (28) urobila počas nedele asi 200 výterov. „Ľudia chodia priebežne, ale sú medzi nimi väčšie časové odstupy. Nikto nemusí čakať, ľudia sa tu nekopia, je to úplná pohoda. Včera som sa sem bola pozrieť a keď som videla tie rady, bolo to neskutočné,“ zhodnotila testovanie.

Ako dobrovoľníčka sa zaregistrovala v piatok na poslednú chvíľu, keď videla, aká je situácia s nedostatkom zdravotníkov. „Určite to nebolo kvôli peniazom. Prihlásila som sa len na jeden deň, dva dni by som tie 16-tky asi nezvládla.“

Skúsenosti už mala z odberového stanu pri trnavskej nemocnici, kde pomáhala tri týždne. Zaúčať sa teda nemusela, no aj tak si to ešte cvičili medzi sebou. Mladá lekárka je už prihlásená aj na ďalší víkend, na oba dni.

5,5 hodín

Inú situáciu zažila v sobotu Andrea. Pred odberné miesto prišla o siedmej ráno aj s priateľom zo Srbska, ktorý pracuje v trnavskom automobilom závode. Na odber ho sem podľa jej slov nasmeroval zamestnávateľ. „Pred nami bolo asi 300 ľudí,“ odhaduje. O jednej popoludní boli konečne otestovaní a čakali na výsledky.

Trvalo to neuveriteľných 5,5 hodiny, počas ktorých premrzli až na kosť. „Niektorí ľudia sa predbiehali dopredu. Najprv tam stáli dvaja a zrazu boli piati a viac,“ okomentovala čakanie. Vraj na to upozornila policajta. „Povedal, že on s tým nemôže nič spraviť, keď tam majú kamarátov a tí ich pustia dopredu.“

Na iné odberné miesto sa však nepresunuli. Podľa jej slov nevedeli, či priateľa zoberú, keď mu kázali ísť do haly. Otestovať sa šiel dobrovoľne. „Chcel vedieť, či je zdravý a aby niekoho neohrozil,“ dodáva Andrea.

Hlavný administrátor odberného miesta z mestskej polície hovorí, že sa tam v sobotu udiala len jedna slovná potýčka medzi čakajúcimi, a to hneď pri vstupe. Inak boli ľudia veľmi disciplinovaní. „V športovej hale bolo zriadené jedno odberné miesto s jedným zdravotníckym tímom. Na sobotňajšiu situáciu však promptne zareagovala armáda i radnica. Vojaci sem poslali vojenského zdravotníka a mesto ďalších dobrovoľníkov,“ hovorí hlavný administrátor.

To však nebolo všetko. Pomôcť sa rozhodli aj hasiči, ktorí sídlia cez cestu. „Keď z okna spozorovali, že je tu nával, tak sem vyslali dva zabehnuté tímy, ktoré sa zúčastnili celoplošného testovania na Orave. V najväčšom návale pracovali štyri odberné tímy. S ich pomocou sa to dalo do poriadku,“ opisuje pracovník metskej polície s tým, že tlak poľavil až okolo pol deviatej večer.