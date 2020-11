Bojnická nemocnica prosí zdravotníkov o pomoc, situácia je podľa nej vážna

Nemocnica reprofilizovala ďalších 20 percent lôžok pre pacientov s koronavírusom, urobila tak ešte pred príkazom ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ktorý dostala vo štvrtok ráno, uviedol riaditeľ nemocnice Vladimír Vido.

„Problém bude s personálom, čo nie je problém len u nás, ale celoslovenský. Na sociálne siete sme uverejnili žiadosť pre dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním, či by vedeli pomôcť. Nakoniec ide o obyvateľov Prievidzského okresu. Boli by sme radi, keby občania z okresu pomohli spoluobčanom,“ doplnil Vido.

V nemocnici podľa neho ešte vo štvrtok pravdepodobne zasadne tamojší krízový štáb, zdravotnícke zariadenie sa totiž snaží reorganizovať prácu v rámci nemocnice. „Pohyb a pobyt pri lôžkach pacientov vytvára väčšiu možnosť nákazy a ľudia sa tam i nakazia. Percento výskytu pozitivity je určite vyššie v nemocnici ako niekde v teréne. Najväčší problém je tak s personálom,“ podčiarkol Vido.

Pomôcť by mohli ešte podľa neho i zamestnanci, ktorí zabezpečujú ambulantnú liečbu. Zároveň nevylúčil, že možným riešením situácie by boli i zdravotníci z Ozbrojených síl SR.

Kapacity nemocníc na svete sú podľa Vida viac-menej nastavené na mierový stav, pri pandémii to však neplatí, keďže zasiahla i okolité regióny, krajiny a tamojšie zdravotnícke zariadenia. „Ak sa pozrieme na mapu pozitivity po víkendovom testovaní antigénovými testami, pomôcť severnejším okresom by mali tie južnejšie. Pacienti by mali ísť za lôžkami, nie lekári. Myslím, že jednoduchšie by bolo previezť pacientov do nemocníc, ktoré nemajú taký tlak na lôžka, ako je to v Bojniciach, Čadci, Bardejove či Ružomberku,“ ozrejmil.

K strede (4. 11.) bolo v Bojniciach hospitalizovaných 80 pacientov na reprofilizovaných lôžkach, z toho šesť je na umelej pľúcnej ventilácii. Nový koronavírus potvrdili 74 zamestnancom, čo predstavuje viac ako 12 percent z celkového počtu zdravotníckych pracovníkov.