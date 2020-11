Križovany nad Dudváhom: Dobrovoľne, v oveľa menšom počte a zatiaľ nikto pozitívny

Účasť na dobrovoľnom testovaní je podľa starostky obce Svetlany Královičovej výrazne odlišná. „Vôbec sa to nedá porovnávať s testovaním na prelome októbra a novembra. Vtedy sme za sobotu otestovali 1 203 ľudí. Dnes ich od rána prišlo asi sto,“ opisuje s tým, že všetko prebieha pokojne a ľudia chodia priebežne. Na odbernom mieste v kultúrnom dome sa striedajú všetky vekové kategórie. S deťmi, mladí aj seniori. Chodia nielen tunajší obyvatelia, ale aj ľudia s trvalým pobytom mimo obce.

„Využívajú to najmä tí, ktorí potrebujú nejaké potvrdenie do zamestnania alebo k lekárovi na operáciu,“ hovorí Královičová, ktorá osobne dohliadala na odberné miesto. Cezpoľných sa totiž pýtala, čo ich viedlo do Križovian. Už od pohľadu pozná, kto je z obce a kto nie. „Mali sme tu ľudí z Bernolákova či z okolia Zvolena,“ dodáva s tým, že reálne však môžu mať prechodný pobyt niekde v okolí. Možnosť využili aj seniori nad 65 rokov, ktorí prichádzajú preto, že sami chcú.

V obci žije 1800 ľudí, v kategórii od 10 do 65 rokov je do 1300 ľudí. Počas prvého kola otestovali 1470. „Tridsať percent z otestovaných boli cezpoľní. Mali sme 20 pozitívnych a z toho bolo 15 našich,“ približuje starostka. Pozitívnych zachytili najmä v rámci rodín, podľa nej to teda malo význam. „Myslím si, že karanténu dodržiavali. Niektorí sa prišli v tomto kole pretestovať a vyšli im negatívne výsledky,“ dopĺňa. Do prvej prestávky nebol v obci zachytený ani jeden pozitívny prípad.

Napriek tomu, že testovaní ľudia nemali podľa medializovaných informácií dostávať certifikáty, v obci s nimi z kultúrneho domu odchádzajú. Aj to je podľa Královičovej jeden z príkladov zmätočných informácií, ktoré musia samosprávy riešiť. V dedine funguje zariadenie pre seniorov, jeho zriaďovateľom je obec. „Od prvého testovania sú klienti aj zamestnanci negatívni. Odvtedy boli pretestovaní dvakrát, naposledy včera,“ približuje starostka.

Zariadenie je podľa jej slov uzatvorené. Nie sú povolené návštevy a ani klienti ho nemôžu opustiť, okrem návštevy lekára. „Uvedomujem si, že na tých ľudí, to má veľmi negatívny vplyv, ale situácia si to vyžaduje.“ priznáva starostka s tým, že sa snažia hľadať spôsoby, ako kontakt s rodinou umožniť. Napríklad formou videohovorov. Mnoho klientov má podľa je slov veľmi vážny zdravotný stav, majú nad 80 rokov, sú ležiaci. Nevie si predstaviť, aký by mohlo mať dopad, ak by sa tam vírus dostal.

Podľa starostky začína všeobecne prichádzať depresívna nálada a ľudia si povedia „nie, už dosť!“. Ďalší vývoj podľa nej závisí od toho, ako dopadne testovanie počas tohto víkendu a tiež, či budú v prípadných ďalších kolách vydávať certifikáty, ktoré bude niekto niekde vyžadovať. „Pokiaľ to postavia tak ako pred Dušičkami, tak ľudia prídu,“ myslí si. Prvá vlna pandémie vyšla obec na približne 2 600 eur. Po prvom kole vyúčtovali do 5-tisíc eur aj s odmenami pre administratívnych pracovníkov.

„V tom čase sme však zabezpečovali ochranné pracovné pomôcky pre dve kolá. Teraz sme dokúpili len šatňové bloky. Ďalšie náklady na toto kolo pôjdu už na stravovanie a administratívu,“ vymenúva Královičová. Ako hovorí, pred prvým kolom bol problém zohnať ochranné prostriedky. Zabezpečila ich preto rovno na dve kolá s tým, že trvala na tom, aby si zdravotníci menili rukavice po každom odbere.

Na testovanie prišla v sobotu aj Inka (75). „Chcem vedieť, ako na tom som. Pre seba, pre moje deti a okolie,“ prezrádza dôvod. Zúčastnila sa aj prvého kola, no certifikát od nej nikto nevyžadoval. „Krátko po testovaní som bola týždeň v nemocnici, kde ma otestovali dvakrát,“ opisuje dôchodkyňa. Prvý raz pri príjme s antigénovým testom, neskôr podstúpila PCR test. Ani s ďalšími kolami by problém nemala a prišla by sa otestovať. Najviac jej chýbajú stretnutia miestneho folklórneho súboru, ktorého je členkou.