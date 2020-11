Plánujú otvorenie základnej školy, môže to prekaziť jediný pozitívne testovaný školák

Rekordérom na celom Zemplíne bola po druhom kole testovania obec Markovce v michalovskom okrese. Zo 447 otestovaných malo pozitívny test 27, čo predstavovalo 6,04 percenta, týždeň predtým to bolo 8,82 percenta.

Odberné miesto je na základnej škole, jeho členovia aj príslušníci armády mali v nedeľu dopoludnia pokojnú službu. „Ľudia chodia priebežne. Predsa len, v nedeľu dopoludnia idú do kostola a pripravujú rodinný obed. Snáď príde viac ľudí popoludní,“ verili zdravotníci.

Starostka Valéria Eľková býva len asi 300 metrov od testovacie miesta, a tak priebežne chodí kontrolovať, aká je situácia. „Hneď v nedeľu ráno som sa bola pozrieť na začiatok testovania, bolo tam desať ľudí, priebežne chodia ďalší. V sobotu sa prišlo otestovať 120 ľudí a len jeden školák z prvého stupňa mal pozitívny výsledok. V jeho rodine boli predtým už viacerí pozitívni, takže nás to neprekvapilo,“ konštatovala Eľková.

V obci žije viac ako tisíc ľudí, v prvých kolách prišlo na testovanie cez 500 obyvateľov. „Zatiaľ teda máme nízke číslo. Ako som však sledovala situáciu aj v iných obciach, nízka účasť je všade. Pevne verím, a aj som ľudí oslovovala, že sa prídu otestovať. Veď je to pre bezpečnosť nás všetkých,“ poznamenala Eľková.

V obci pozastavili po testovaniach aktivačné práce, museli zatvoriť aj základnú školu. Aj napriek tomu, že v sobotu bol pozitívne testovaný školák, starostka verí, že už školské zariadenie tento týždeň otvoria.

„Riaditeľka školy už oslovila všetkých zamestnancov, aby sa prišli všetci ešte otestovať a vyzvala aj rodičov, aby brali ohľad na svoje deti a prišli tiež. Budem kontaktovať v pondelok regionálny úrad verejného zdravotníctva a zrejme, ak sa dohodneme, by bola zatvorená len konkrétna trieda, ktorú tento chlapec navštevuje. Záležať to však bude aj od výsledkov testovania pedagógov a zamestnancov školy,“ doplnila starostka Eľková, podľa ktorej už obec doteraz na testovanie utratila viac ako 2-tisíc eur a peniaze im ešte nebolo refundované. Napriek tomu sa ďalším kolám testovania nebráni.

„Nemáme síce už tretí víkend voľný a stále chodím medzi odberným miestom a domovom, a aj keď je to náročné aj po psychickej stránke, keď ide o zdravie, tak to zvládneme,“ dodala Eľková. Testovať sa prišla do Markoviec aj pani Elena z neďalekého Oborína. „V prvom kole som mala pozitívny test. Potom sa bola v karanténe, a tak som druhýkrát nemohla ísť. V našej obci teraz testovanie nie je, a tak ma príbuzní doviezli, pretože som chcela vedieť, ako na tom som. A výsledok ma potešil,“ radostne povedala pani Elena.