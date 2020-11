V Oščadnici a Zázrivej sa zatiaľ dala otestovať ani nie tretina ľudí

Na výsledok práve čakalo asi päť ľudí, medzi nimi aj Rudolf. Tvrdil, že testovanie ho ani do tretice neotravuje. „Prišiel som úplne dobrovoľne. Nie je mi to ľahostajné a keďže som tento víkend na Kysuciach, svojou účasťou chcem dať najavo, že túto možnosť si vážim,“ povedal. Objasnil, že cez týždeň pracuje a pôsobí v inom regióne, kde už testovanie nerobia.

Veliteľ tamojšieho odberného miesta Stanislav Švábik potvrdil, že počty testovaných sú v porovnaní s predchádzajúcimi kolami oveľa skromnejšie. „Účasť je 20-, možno 30-percentná, na jedno odberné miesto prišlo tak do 500 ľudí,“ odhadol. Viac záujemcov sa podľa neho dostavilo v sobotu, nedeľa bola veľmi pokojná. Celkovo vraj zachytili niečo cez percento nakazených, čo je porovnateľné s predchádzajúcim stavom.

Všetci, čo prišli, opäť dostali aj modrý certifikát. „Na jeho zadnej strane majú inštrukcie, ako po testovaní postupovať. S certifikátom môžu ísť k lekárovi a ak je niekto pozitívny, na základe toho ich môže vypísať na PN-ku,“ vysvetlil. Doplnil, že ako „vstupenka“ do obchodov či do práce to už síce nefunguje, no predpokladá, že niektorí to od svojich zamestnancov stále vyžadujú.

V Zázrivej sa testovalo už štvrtýkrát, miestni naň chodili tiež vo veľmi nízkom počte. Pred kultúrnym domom v centrálnej zóne, kde sa nachádzalo jedno z dvoch odberných miest, sme v nedeľu pred jednou hodinou poobede stretli len jednu mladú ženu. „Doteraz som absolvovala každé testovanie. Som priamo odtiaľto a keďže pracujem v tunajšom domove pre seniorov, prišla som aj teraz. Robím to kvôli klientom, aby som ich náhodou neohrozila,“ vysvetlila.

Rotný Jozef Dvorčák potvrdil, že okrem centrálnej zóny je v Zázrivej odberné miesto tiež v základnej škole. „Tu, v centre, sa počas soboty prišlo otestovať 185 ľudí a zachytili sme štyroch nakazených. V nedeľu sa ich zatiaľ dostavilo 56, z nich bol jeden človek pozitívny,“ povedal krátko po obedňajšej prestávke. Z celkovo piatich infikovaných, bol jeden cezpoľný.

„Účasť je skromnejšia, niektorí ľudia sú už z toho trošku nervózni. Viacerí potrebujú certifikát pre zamestnávateľa, ktorý ho od nich vyžaduje. Záujem však prejavujú tiež mnohí seniori. Tí si chcú overiť, či sú v poriadku a potom sú šťastní, keď sa im to potvrdí,“ poznamenal s tým, že s pozitivitou to tam vyzerá, vzhľadom na slabú účasť, horšie ako minule. „Je to okolo dvoch percent,“ podotkol.