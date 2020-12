Epidemická situácia v Bratislave je podľa Valla vážna a radikálne sa zhoršuje

Pozitívne prípady ochorenia Covid-19 evidujú aj v mestských zariadeniach pre seniorov. Najvážnejšie to je v petržalskom Dome tretieho veku, kde z 248 klientov bolo 76 pozitívne testovaných. Primátor preto verejnosť vyzval na zodpovednosť, opatrnosť i obmedzenie kontaktov.

Od nástupu druhej vlny pandémie podľa Valla ukazovali dáta, že Bratislava je v porovnaní s inými mestami na tom dobre. „Dnes to už neplatí. V posledných dňoch nám čísla novoinfikovaných, ale aj hospitalizovaných, ukazujú, že sa v Bratislave situácia radikálne zhoršuje. Vysoký nápor nových pacientov pociťujú nemocnice, ale aj zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedol primátor.

Napriek tomu, že v zariadeniach zamestnancov i klientov pravidelne testujú a tiež tam dodržiavajú najvyššie hygienické a bezpečnostné opatrenia, v posledných dňoch sa v mestských zariadeniach pre seniorov vyskytli pozitívne prípady na ochorenie Covid-19.

„V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta je sedem zariadení pre seniorov. V predchádzajúcom mesiaci sme mali viacero prípadov pozitívnych zamestnancov i klientov. Situáciu máme pod kontrolou. Pravidelne testujeme. Aktuálne je najvážnejšia situácia v Domove tretieho veku,“ spresnila Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa Sekcie sociálnych vecí.

Pozitívne testovaní majú podľa nej ľahký priebeh ochorenia a samospráva sa snaží, aby situácia v tomto zariadení bola stabilizovaná. Na mieste je aj krízový manažér, intervenčené tímy a zasahujú tam aj psychológovia. Rodiny i klienti majú vyhradené telefónne číslo. „Je dôležité, aby situácia v nemocniciach bola čo najlepšia. To je totiž ten pôvod, odkiaľ prípady prichádzajú. Inak vieme ostatné riziká pomerne dobre manažovať,“ poznamenala Sedláková.

Alarmujúce čísla

Primátor vzhľadom na stúpajúce počty nakazených v hlavnom meste ľudí vyzval, aby boli opatrní, odložili na čas kontakty s inými, ktoré nie sú nevyhnutné, a aby sa pred plánovanými väčšími rodinnými či priateľskými stretnutiami dali otestovať antigénovými testami. „Hoci sme mnohí z obmedzení vyčerpaní, jediná cesta, ako zvládnuť zhoršujúcu sa situáciu a stúpajúci počet nakazených v tomto období je opäť len disciplína,“ skonštatoval Vallo.

Deklaruje, že mesto spravilo všetko preto, aby pandemickú situáciu nezhoršovalo. Z tohto dôvodu tento rok neorganizuje ani tradičné vianočné trhy. Kroku mestskej časti Staré Mesto, ktorá síce tiež neorganizuje vianočné trhy, ale na Hviezdoslavovo námestie povolila umiestniť pojazdné reštaurácie, tzv. food trucky, nerozumie.

„Neviem nájsť logické vysvetlenie, prečo sa to deje a prečo krátkodobý zisk uprednostňujeme pred zdravím. Ak by tam siahala moja kompetencia, nikdy by som to nedovolil,“ povedal.

Hlavné mesto tvrdí, že incidencia, teda priemerný denný prírastok na 100-tisíc obyvateľov, za posledný týždeň stúpla zo 174 na 241 nových prípadov. Reprodukčné číslo v bratislavskom metropolitnom regióne je momentálne na hodnote 1,2 – 1,3.

Toto sú podľa Bratislavy alarmujúce čísla. Miera rastu epidemickej krivky sa pohybuje na 6 až 7,5 percenta denne, čo je ekvivalentom zdvojnásobenia pozitívnych prípadov každého jedného až dvoch týždňov.