Trenčín je v ťažkej situácii, testovanie bude na 33 miestach

Kritická situácia je aj vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Lenka Dunajová zdôraznila, že narastá nielen počet pozitívnych obyvateľov, ale aj zdravotníkov.

„K dnešnému dňu evidujeme výpadok 194 zdravotníkov. V utorok sme museli pristúpiť k reprofilizácii ďalších pracovísk aj zdravotníckych pracovníkov, aby sme mohli posilniť súčasné pracoviská,“ skonštatovala Dunajová s tým, že aktuálne leží v nemocnici až 133 pacientov s potvrdeným ochorením alebo takých, u ktorých sa na výsledky zatiaľ čaká. Šesť pacientov je na pľúcnej ventilácii.

Dunajová dodala, že nemocnica vyčlenila ošetrovaciu jednotku s 20 lôžkami pre chirurgických pacientov, aby ich tak izolovali od ostatných pacientov. „Pacientov sa snažíme sústreďovať do covidových pavilónov do infekčného pavilónu, na ktorý nám teraz slúži celý geriatrický pavilón. Ďalej máme vyčlenenú covidovú psychiatriu, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde je osem intenzívnych lôžok. Vyčlenili sme aj desať lôžok pre detských pacientov,“ doplnila námestníčka.

Primátor Trenčína Richard Rybníček v stredu oznámil, že rozhodnutím regionálnej hygieničky sa od piatka zakazujú bohoslužby, predaj alkoholu určeného na priamy konzum, organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí aj v počte menšom ako šesť osôb. Zatvárajú sa kiná, divadlá.

„Zorganizujeme v sobotu a v nedeľu celoplošné testovanie,“ pokračoval Rybníček. Počas víkendu 19. a 20. decembra sa na území mesta zrealizuje celoplošné testovanie obyvateľov antigénovými testami. Celkové náklady na testovanie odhaduje na 50– až 60-tisíc eur, pričom mesto bude financovať celé odberné tímy dobrovoľníkov a zdravotníkov.

Ministerstvo vnútra dodalo mestu 30-tisíc testov a ministerstvo obrany ďalších 10-tisíc testov. Podľa prednostu Jaroslava Pagáča bude mesto testovať na 33 miestach vrátane súčasných funkčných odberných miest. Otestovať sa nebudú môcť dať len Trenčania, ale aj obyvatelia desiatich najbližších obcí, a testovanie prebehne po oba dni od 8. do 20.00 hodiny. Sobota je vyhradená pre Trenčanov s trvalým a prechodným pobytom, v nedeľu sa môžu dať Trenčania testovať do 14. hodiny, potom sa môžu prísť dať otestovať obyvatelia vybraných obcí. Personál na odberné miesta zabezpečila trenčianska Fakultná nemocnica a piatich zdravotníkov poskytnú Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Ak sa podľa regionálnej hygieničky Ľudmily Bučkovej nárast počtu infikovaných nezastaví, mesto aj okres Trenčín budú na tom onedlho horšie, ako bola pred časom Orava. „Kým v mesiaci október sme mali za celý mesiac asi tisíc prípadov v rámci Trenčianskeho kraja, teraz za posledných sedem dní máme asi 1 200 prípadov infikovaných. Len v meste Trenčín je ich viac ako päťsto. A to ešte nemáme zaznamenané všetky prípady, pretože nie všetky firmy, ktoré robia antigénové testovanie v podnikoch, nám to hlásia a dostáva sa to do štatistiky,“ hovorí Bučková.