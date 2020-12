Vianoce v ZOO, medvieďatám sa páčil obal. Čo dostala levica Laura?

VIDEO: Vianoce v košickej ZOO mali aj zvieratá.

„Pre zvieratá je to spestrenie ich dňa. Musia si potravu nájsť, zdolať prekážku, ktorú nepoznajú. Nejde teda o samotné darčeky, ale o spestrenie ich denného programu. Pre ich život v ľudskej opatere to má veľký význam najmä z hľadiska ich pohody – welfare. Také sú aj najnovšie trendy chovu zvierat v moderných zoologických záhradách,“ vysvetlil zoológ Patrik Pastorek.

Medzi prvými zvieratami, ktoré sa mohli potešiť vianočnému prekvapeniu, bola rodina makakov magotov. Dominantný Pepo sa už tradične prvý chytil najväčšej škatule. Ani ostatní členovia však neobišli naprázdno. „Primáty druhu makakov sú známe svojou šikovnosťou, a tak sa veľmi rýchlo dostali k obsahu. V balíkoch našli ovocie, zeleninu, semienka či piškóty,“ konštatoval Pastorek.

Levica Laura je podľa zoológa „overenou otváračkou balíčkov“. Dostala dva balíčky, v jednom mala loptu, v druhom hovädzie s kosťou. S vianočným obalom na hlave chodila niekoľko minút po výbehu, kým sa dostala k mäsu.

Hovädzie s kosťou mal zabalené v škatuli leopard čínsky Ju-Long , čo v čínštine znamená veľký drak, ktorého do košickej zoologickej záhrady priviezli pred niekoľkými týždňami z nemeckého Hamburgu. Jediný maškrtu neochutnal, len okolo nej opatrne chodil a s rešpektom sa k škatuli približoval.

Zabaleným škatuliam zo začiatku nedôverovali ani medvieďatá Filip a Máša, pre ktoré bolo toto rozbaľovanie premiérou. „Smelší je predsa len Filip, ktorý sa prvý odhodlal a začal trhať papier. Hoci sa na zem vysypali maškrty – ovocie, mrkva, hrozno či varené zemiaky, oba medvede zaujali viac škatule,“ konštatoval Pastorek. Medvieďatá majú iba rok. Narodili sa vo voľnej prírode, no pri ťažbe dreva sa ich matka vyľakala a mladé opustila. Nájdené boli 10. marca v Národnom parku Nízke Tatry, presunuli ich do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej a do košickej zoologickej záhrady ich priviezli koncom júna.