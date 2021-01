Pandemická situácia v Nitre je kritická, zdravotníci chcú úplný lockdown

Pandemická situácia v Nitre je najhoršia na Slovensku a je porovnateľná s jesenným priebehom pandémie na Orave. Uviedol to primátor mesta Marek Hattas po zasadnutí okresného krízového štábu. Zároveň potvrdil, že počas víkendu v Nitre bude plošné testovanie. Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj skonštatoval, že zdravotníkom by pomohol predovšetkým úplný lockdown, ktorý by sa týkal aj veľkých zamestnávateľov.