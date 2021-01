Testovanie v Nitre je pokojné, počty hospitalizovaných sú stále extrémne

Testovanie v meste sa koná v piatok do 20:00, sobotu a v nedeľu od 8:00 do 17:00, cez víkend sa testuje v celom okrese Nitra. Testovanie bude trojkolové, uskutoční sa v týždňových odstupoch.

„Pevne verím, že sa príde pretestovať čo najviac ľudí, aby sme po troch kolách testovania mali krivku pozitívne testovaných stlačenú na minimum, tak, aby sa mohli vrátiť školáci do základných škôl, do stredných škôl, aby tu začal fungovať vzdelávací proces. To je cieľom,“ povedal k testovaniu v okrese Hattas. Od pondelka 11. januára od 5:00 do 29. januára bude možné v okrese Nitra vychádzať von len s potvrdením o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. O sprísnení zákazu vychádzania rozhodla z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie vláda SR v stredu 6. januára.

Na pochovanie sa čaká dva týždne

Pandemická situácia v Nitre i v celom regióne je podľa Hattasa stále kritická. Obzvlášť ťažká je v nitrianskej fakultnej nemocnici, ktorá iba veľmi ťažko zvláda nápor hospitalizovaných pacientov. Posledné informácie od riaditeľa nitrianskej nemocnice Milana Dubaja mám, že do nemocnice chodí okolo 40 pacientov, no pripravení sú na 20 až 30. Takže je to veľmi veľa, a to číslo je extrémne vysoké.

V Nitre v priebehu decembra podľa primátora zaznamenali 330 úmrtí, pričom bežný mesačný priemer je 130 úmrtí. Extrémne vysoké čísla evidujú aj v prvých dňoch nového roka. Preťažené sú pohrebné služby, na pochovanie zosnulého sa čaká dva týždne.

V celom okrese Nitra je na plošné testovanie pripravených 116 odberných miest. Niektoré obce ľudí objednávajú na testovanie telefonicky, niektoré zaviedli časenky alebo pridelenie času na testovanie podľa ulíc.