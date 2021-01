V Nitre skúšajú aplikáciu, ktorá môže nahradiť papierové certifikáty

V Nitre otvorili v piatok o tretej popoludní 37 odberových miest, čo je viac ako polovica z jesenného celoplošného testovania. Aj preto sa testovanie rozložilo do troch dní. Drive-in miesto napokon nezriadili. Dôvodom boli dopravné komplikácie. Uvažovalo sa aj o letisku v Janíkovciach, to však na to nie je podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa uspôsobené. Už vo štvrtok začalo testovanie v nitrianskom závode automobilky Jaguar Land Rover. Počas dvoch dní otestovali asi päťtisíc ľudí.

„V piatok bolo v Nitre otestovaných 10 585 ľudí. Pozitívnych bolo 295, čo je 2,79 percenta pozitivity,“ informovala samospráva ešte včera večer na sociálnej sieti. V sobotu sa v meste pod Zoborom testuje od ôsmej do sedemnástej. Na viacerých odberových miestach v centre mesta potvrdili, že v sobotu je nápor menší ako v piatok. Dlhé rady sa tvoria najmä v mestských častiach Klokočina a Diely. Približné čakacie doby zverejňuje samospráva v online tabuľke.

K mestskému úradu sa dnes vypravila dôchodkyňa Marta (75). „Chodím von do prírody a budem už potrebovať test,“ zdôvodnila. Chce byť otestovaná aj pre prípad návštevy lekára. Niektorí totiž od svojich pacientov vyžadujú potvrdenie o negativite. Pre nový typ koronavírusu, ktorý zachytili aj v Nitre, obavy nemá. „Som opatrná. Beriem na vedomie, že sa to viac šíri. Čo bude, to bude,“ dodáva. Situáciu v regióne podľa nej do určitej miery ovplyvnilo aj nezodpovedné správanie sa ľudí.

Na mestskom úrade sa testovalo vo vnútri. Podľa veliteľa odberového miesta pracujú bez prestávky. „Ponáhľame sa, aby tu ľudia dlho nečakali, aj preto tu nemáme veľké rady,“ skonštatoval. Na tomto odbernom mieste zároveň spustili pilotný projekt využitia aplikácie TrustOne, ktorá má uľahčiť administratívu spojenú s testovaním a zrýchliť proces vybavenia. „V prípade, že sa aplikácia osvedčí, nasadíme ju aj na ďalšie odberné miesta,“ informovalo mesto. V budúcnosti by mohla nahradiť papierové certifikáty QR kódmi v mobile. Tak by sa urýchlil napríklad priechod zamestnancov do práce vo veľkých fabrikách a podľa Hattasa by to bolo oveľa lepšie aj z hľadiska GDPR.

Nahradí aplikácia modrý papier? V prípade, že sa aplikácia TrustOne osvedčí a bola by uznaná aj štátnymi orgánmi, mohla by v budúcnosti nahradiť aj modrý certifikát. V dnešnej dobe už začína byť nemysliteľné chodiť všade s modrým papierom, ako ho poznáme z nášho prvého celoplošného testovania. Naša aplikácia práve tento papier nahrádza a nielen to, v budúcnosti vďaka tejto aplikácii uľahčí používateľovi voľnejší pohyb či vstup napríklad do firmy, určitej zóny či priestorov s nastavenými pravidlami. Jednoducho, vďaka digitálnej identite, ktorú si klient zriadi, bude môcť slobodnejšie fungovať. A na to všetko postačí iba mobilný telefón, uviedol Henrich Simonics, konateľ firmy, ktorá zastupuje výrobcu systému na slovenskom trhu a pripravila lokalizáciu aplikácie na naše podmienky. Samotné využitie aplikácie je podľa jeho slov veľmi jednoduché. Stačí si ju bezplatne stiahnuť do mobilného telefónu a prihlásiť sa do nej pomocou údajov, ktoré dostane človek po testovaní na email. To je celé. Následne sa užívateľ dokáže kdekoľvek preukázať svojím individualizovaným QR kódom v aplikácii. Pri kontrole sa tak nezverejňujú priamo výsledky testov užívateľa, ale iba informácia, či daný užívateľ vyhovuje alebo nevyhovuje stanoveným pravidlám platným v danom čase na danom mieste, napríklad podľa COVID automatu, vysvetlil Simonics. Ako doplnil, v súčasnosti už aplikáciu využívajú vo svete pri rôznych masových akciách s vysokým pohybom ľudí. Preverila ju napríklad Formula 1, kde vďaka nej fungovali jednotlivé koridory presne podľa zadania prístupu jednotlivých osôb. Londýnske letisko Heathrow, amsterdamský Schiphol či všetky španielske letiská vďaka tejto aplikácii urýchľujú samotné odbavovanie pasažierov. Bežne ju využívajú najväčšie letecké spoločnosti ako Emirates, Etihad, Airfrance či KLM, dodal Simonics. Zdroj: TASR

Z negatívneho testu sa tešil Dušan (62). Dorazil k synagóge, kde v tom čase stálo len päť ľudí. „Neviem, či to tu ľudia nepoznajú, ale minule tu nebolo nikoho,“ povedal. Otestovať sa prišiel najmä z preto, že po transplantácii má zníženú imunitu. Napriek tomu obavy z nového typu koronavírusu nemá. „Ak človek dodržiava tri základné zásady ochrany proti koronavírusu, nie je problém. Švagriná je dokonca pozitívna a bol som ňou. Celý čas sme však mali rúška,“ hovorí Dušan. Aj tu nám veliteľ z armády potvrdil, že v piatok mali väčší nápor. „Niektorí ľudia sem pre istotu prišli už o pol druhej. Čakalo sa tu možno dve hodiny. Dnes priebežne stíhame. Myslím, že sa ľudia vybavia do polhodiny,“ spresnil príslušník armády.

Najviac ľudí postávalo pri odbernom mieste v areáli nemocnice na Špitálskej ulici. Odbery tam však robili dva tímy. „Dnes už je to lepšie,“ zhodnotila jedna zo zdravotníčok. Počas pracovného týždňa tu fungujú odberové miesta pre antigénové i PCR testovanie. V centre mesta postáva niekoľko predajcov časopisu Nota Bene. „Ľudí je menej, predám tak menej časopisov,“ hovorí Anton. Mestská polícia ich zatiaľ nevyháňa. Prial by si však, aby sa situácia čo najskôr zlepšila. V azylom dome, kde býva, ich testovali na Troch kráľov. Výsledok mal negatívny.

Do testovania sa zapája všetkých 60 obcí v okrese. Najmenšie obce Kapince a Malé Zálužie majú spoločné odberové miesto v Malom Záluží. Niektoré testovali už včera, iné budú testovať napríklad len počas nedele. Okrem Nitry sa v okrese nachádza už len jedno mesto, Vráble. Tam sa môžu obyvatelia otestovať na deviatich miestach.

Od pondelka 11. januára budú v celom Nitrianskom okrese platiť sprísnené opatrenia. Do práce, do prírody či pri sprevádzaní dieťaťa do školy budú ľudia potrebovať negatívny test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie od všeobecného lekára, že v posledných 3 mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. „Bez certifikátu môžete ísť k lekárovi, do potravín, drogérie a vybaviť si najnevyhnutnejšie veci,“ pripomína radnica.

Hattas v piatok informoval, že do nitrianskej nemocnice prichádza asi 40 nových pacientov denne, čo je extrémne vysoké číslo. „Mesačný priemer úmrtí v meste je okolo 130 ľudí,“ spresnil primátor. Od októbra sa krivka zvyšovala a za december bolo v Nitre 330 úmrtí. "Ten trend nám ďalej pokračuje. Čísla za prvé dni v tomto mesiaci sú taktiež extrémne " upozornil.