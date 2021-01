V košickej nemocnici pomáhajú kňazi

VIDEO: Kaplán Lukáš Durkaj o službe v nemocnici.

Medzi kňazmi sú aj štyria rehoľníci – dvaja dominikáni a dvaja augustiniáni. Priamo na covid oddeleniach chcú pracovať tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. „Budú pomáhať v zóne na Rastislavovej, ostatní budú pracovať v očkovacom centre a tiež v takzvanej bielej nemocnici na Triede SNP. Pomôžu tak odbremeniť vyčerpaný personál,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ nemocnice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

Na urgentnom príjme v novej nemocnici na Triede SNP začal svoju službu aj Lukáš Durkaj, ktorý je kaplánom rímskokatolíckej farnosti sv. Dominika Savia na košickom sídlisku Ťahanovce. „Moja služba v nemocnici vychádza práve z toho, prečo som sa stal kňazom a aj tu v nemocnici budem okrem iného pôsobiť ako kňaz alebo iba ako spriaznený človek na rozhovor. Takáto služba sa aj v mojom postavení kaplána priam pýta,“ hovorí Durkaj.

Na tomto oddelení začali pracovať štyria duchovní. „Dnes sme už pomáhali s vykladaním liekov a zdravotníckeho materiálu. Sme tu však najmä preto, aby sme pacientom dávali duchovnú pomoc. Keď sa chce niekto porozprávať, tak si s ním radi pohovoríme. Zatiaľ nie je isté, či tu zostaneme, možno nás preložia niekde inde, kde budeme potrebnejší," vraví kaplán.

„Samozrejme, ten ľudský strach z ochorenia COVID-19 mám. Horší pocit vo mne je však to, že za danej situácie som nevyužiteľný. Kostoly sú zatvorené a my nemôžeme slúžiť veriacim. To viacerých z nás trápi ešte viac ako to, že sa nakazíme. Dodržiavame tu však všetky opatrenia a vyzývame aj ľudí, aby sa správali zodpovedne,“ pokračuje Durkaj.

Lekár Michal Karasek hovorí, že duchovných čaká tvrdá práca. "Hoci sa pre našich pacientov snažíme urobiť maximum, potrebujú niekedy aj duchovnú pomoc. Takže títo ľudia nám tu momentálne chýbali. Pacienti sa dožadujú farára, ktorému by sa mohli vyspovedať alebo sa s ním aspoň porozprávať, keďže k nim momentálne nemôžu prísť ich príbuzní. Samozrejme, že nám budú pomáhať aj technicky, ale iba v prípade, keď to bude nevyhnutné,“ dodáva Karasek.