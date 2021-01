V Bojniciach sa starajú o rysa so zlomeninou panvy

VIDEO: Rys ostrovid v Bojinciach.

Najskôr si takmer sa plaziaceho rysa všimli nad obcou Podhradie v okrese Prievidza. Neskôr zranenú šelmu našli vo vedľajšej Lehote, keď sa stiahla do blízkosti ľudí. Podľa vedúceho oddelenia zoológie v bojnickej zoo Branislava Táma zviera najskôr zrazilo auto, no mohlo aj vážne zraniť pri love.

So zlomenou panvou v bolestiach trpelo niekoľko týždňov. Tám hovorí, že ľudia im posielali videozáznamy. „Identifikovali sme, že ide o ťažkú zlomeninu. Poprosili sme teda miestnych ľudí aj poľovníkov o lokalizáciu rysa, aby sme ho mohli odchytiť a dať mu šancu na prežitie,“ vysvetľuje zoológ.

Rysa o niekoľko dní našli v záhrade rodinného domu v Lehote pod Vtáčnikom. „Rys nevyzeral dobre a stiahol sa k blízkosti obce, kde prišiel buď dožiť, alebo vyhľadať zvyšky potravy, mačky či sliepky,“ povedal Tám.

Samička rysa má veľmi komplikovanú zlomeninu panvy, ktorú bude nutné operovať, najskôr však musí zosilnieť. Autor: Branislav Tám, Národná ZOO Bojnice

Dvoj– až trojročná samica sa dokázala pohybovať čiastočne plazením. „Čo je neuveriteľné, so zlomeninou panvy zrejme žila až štyri týždne. Komplikovaná zlomenina už totiž je opuzdrená,“ dodal Tám. Vychudnutú a zoslabnutú samicu previezli do Národnej zoo Bojnice. Tam zistili, že je dehydrovaná, podvyživená a svaly na nohách má už atrofované.

„Snažíme sa jej stav stabilizovať, vykŕmiť ju, dať dohromady a potom budeme zvažovať operáciu. Musí však zosilnieť, aby ju vôbec prežila,“ pokračuje Tám.

Bojnická zoo je expertom na záchranu rysov a zapája sa do niekoľkých medzinárodných programov. Ak sa zranená rysica z Lehoty zotaví a bude to možné, vráti sa späť do prírody. No ak by jej mali zostať trvalé následky, zostane v Bojniciach. Podľa Táma úspešnosť rehabilitácie závisí aj od toho, ako rýchlo sa dostane zranené zviera k odborníkom.

„Ak sa k nám dostane rýchlo a skoro, vieme mu pomôcť. Čím neskôr, tým je záchrana ťažšia,“ dodal Tám.