V Prievidzi si poslanci nadávali. Aj do debilov

Zo záznamu rokovania jasne vyplýva, že poslanec Július Urík povedal na adresu poslanca Branislava Gigaca slová: „Vyzeráš ako debil.“ Viacerí poslanci sa na týchto slovách zasmiali. Úsmev je vidieť aj na tvári primátorky Kataríny Macháčkovej.

„Dobre, má ešte niekto niečo?“ pýta sa primátorka. „Čo povedal pán poslanec Urík?“ položí otázku Gigac. „Neviem, ja som ho nerozumela,“ odpovedá primátorka. „Že som debil? Alebo takéto niečo, ak som dobre počul?“ pokračuje Gigac. „Pán poslanec, ja som to nepočula,“ konštatuje primátorka.

„Dobre, tak zo záznamu si to pustíme, ďakujem pekne,“ odpovedá Gigac.

Gigac pre Pravdu vysvetlil, že poslanci diskutovali o obsadení postu na správe majetku mesta. „V našom meste je zvykom, že viacerí mestskí politici zastávajú rôzne pozície v rôznych spoločnostiach. V jednej, na správe majetku mesta, končí vo funkcii konateľa viceprimátor. Pýtal som sa, či primátorka vymenuje konateľa nového, pretože doposiaľ sme na jeho agende mali konateľov dvoch. Povedala, že konateľ bude iba jeden. Tak som sa opýtal, ako to je možné, že bude iba jeden, keď doteraz sme na to mali dvoch a my sme pritom ako opozícia upozorňovali na to, že toto kumulovanie funkcií nie je dobré a iba zbytočne vytvárajú funkcie svojim ľuďom. Primátorka ma odbila s tým, že bude iba jeden, aby sme mu dali šancu,“ opisuje situáciu Gigac. Hneď na to sa ozval poslanec Július Urík. „A povedal, že vyzerám ako debil,“ pokračuje Gigac. Je presvedčený, že jeho výrok počulo nielen celé zastupiteľstvo, ktoré sa zasmialo, ale aj samotná primátorka, ktorá to však poprela. „Mne by úplne stačilo, keby povedala, že takto sa poslanec nemá vyjadrovať na zastupiteľstve, ale pri poslancovi Uríkovi to nie je prvýkrát,“ dodal Gigac, ktorý v prievidzskom parlamente patrí k opozícii.

Urík však tvrdí, že slová neadresoval poslaneckému kolegovi. V diskusii o počte konateľov sa zasmiali dvaja poslanci. „Povedal som, čo sa rehoce jak debil? Presne je to v zázname, nič iné som nepovedal. Len som si to tak sám pre seba povedal,“ vysvetľuje Urík. Priznáva, že ho nahneval smiech, ale tvrdí, že tento výrok neadresoval nikomu konkrétnemu, a preto sa ani nemá za čo ospravedlňovať. „Sedel som sám v miestnosti, nikto to nepočul, tak som si sám pre seba povedal – čo sa smeješ ako debil,“ stojí si na svojom Urík.

Hovorca primátorky mesta Michal Ďureje upozorňuje, že podobný incident sa nestal po prvýkrát. „Žiaľ, takéto vyjadrovanie poslancov nie je ojedinelé. Tak ako v minulosti, ani teraz tieto výroky nebudeme hodnotiť,“ skonštatoval Ďureje.

Kaliňák: Zlyhala aj primátorka

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka, ak primátorka Prievidze Katarína Macháčková slovný útok zaznamenala, mala zakročiť. Ak ho nepočula, znamená to, že nevenovala dostatok pozornosti zastupiteľstvu a v tom prípade ju mal vystriedať zástupca.

„Každý volený funkcionár by si mal uvedomiť, že zastupuje ľudí a aj jeho štýl prejavu a vystupovania je zrkadlom voličov, ktorí ho zvolili. A práve z tohto pohľadu by takéto slová nemali mať miesto na rokovaniach orgánov verejnej moci,“ hovorí Kaliňák. Aj v on-line priestore treba vážiť slová a niesť za ne zodpovednosť. Iba tak sa dá dosiahnuť podľa Kaliňáka kultivovaná diskusia. Dodáva, že keď nezasiahla primátorka, mali to urobiť poslanci.

„Keďže nebola evidentne koncentrovaná na rokovanie, poslanci mali využiť svoje právo a nechať viesť rokovanie niekoho iného. Primátorka nie je členkou zastupiteľstva, ona je v podstate moderátor, zvoláva rokovanie a aj ho vedie. Preto v situácii, ak nie je koncentrovaná, prenechá rokovanie buď svojmu zástupcovi, alebo poslanci vyzvú zástupcu, aby prevzal rokovanie namiesto nej. V tomto prípade evidentne nebola koncentrovaná, alebo brala na ľahkú váhu osobné urážky, ktoré by nemali mať miesto na rokovaniach. Toto je aj jej zlyhanie,“ konštatuje Kaliňák.