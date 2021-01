Chalupári sa húfne prihlasujú na prechodný pobyt. Pre lockdown

Obce, v ktorých vlastnia nehnuteľnosť, im to odklepnú. Kým však predtým prejavilo záujem o takúto možnosť len pár ľudí ročne, teraz ich za jeden mesiac počítajú na desiatky.

Nával žiadostí o prechodný pobyt zaznamenali v ostatnom období na Donovaloch. Niekedy ich vraj denne vybavujú aj desať. Informáciu, ktorú Pravda získala zo spoľahlivého zdroja, sme si chceli overiť priamo u starostu Miroslava Daňa. Na naše telefonáty, ani písomné správy však nereagoval. Zamerali sme sa teda na ďalšie turisticky atraktívne lokality.

Obec Bystrá, ktorá je centrom cestovného ruchu na južnej strane Chopka, má necelých dvesto obyvateľov. Starosta Marian Alberty potvrdil, že aj u nich je momentálne veľký záujem o prechodný pobyt. „Bratislavčania potrebujú papier, aby sa mohli pohybovať po celom území. A nielen oni. Apartmánové byty, domy či chalupy tu majú ľudia z rôznych kútov Slovenska, takže teraz to riešia takto,“ hovorí Alberty.

Tvrdí, že keď takýchto cezpoľných zastavia policajti, preukážu sa im potvrdením o prechodnom pobyte. „Náš úrad teraz funguje v obmedzenom režime, takže pracovníčka komunikuje s takýmito záujemcami telefonicky. Vysvetlí im, aké dokumenty potrebujú, a potom si ich objedná na konkrétnu hodinu, aby ich mohli doniesť osobne. Keďže musí stíhať aj ostatnú robotu, vždy si naplánuje jedného človeka doobeda a druhého poobede,“ priblížil starosta. Denne v Bystrej teda vybavia dvoch ľudí – v krátkej dobe ich takto na prechodný pobyt prihlásili zhruba dvadsať.

Pripomenul, že výhody z toho nemajú žiadne, keďže podielové dane dostávajú len za obyvateľov s trvalým pobytom. „No ale keď tu má niekto nehnuteľnosť, má na to nárok,“ podotkol. Celkovo obec eviduje asi šesťdesiat chalupárov. „Zvyknú nám skresľovať výsledky parlamentných volieb a teraz aj celoplošného testovania,“ doplnil Alberty.

Obchádzanie zákazu vychádzania?

Mesto Vysoké Tatry má tiež rekordný nárast ľudí prihlásených na prechodný pobyt. Eva Petrenková z tamojšieho mestského úradu objasnila, že v decembri takto vyhoveli 41 osobám a v januári ich vybavili zatiaľ 18.

„Predpokladám, že do konca tohto mesiaca ich pribudne ešte dosť veľa. Mnohí tu majú apartmány a chaty. Doteraz nič také nepotrebovali a zrazu zistili, že to potrebujú,“ vraví Petrenková. Pokračovala, že vlani v novembri žiadalo o prechodný pobyt len 11 ľudí. „Predtým sa za celý rok prihlasovali dvaja, možno traja,“ poznamenala.

Je presvedčená, že za zvýšeným záujmom je aktuálny zákaz vychádzania a presúvania sa medzi okresmi. „Samozrejme, nám by viac vyhovovalo, keby sa chalupári prihlásili na trvalý pobyt. Výhody z toho teda nemáme žiadne, len administratívne starosti,“ povedala. Mnohí sa vraj snažia vyhnúť aj poplatku za odvoz komunálneho odpadu. „Niektorí prihlásia do svojej nehnuteľnosti okrem svojich detí a manželky tiež mamu, otca, brata či sestru. Môže to byť napríklad osem ľudí, a keď im potom príde poplatok za smeti, sú nemilo prekvapení tvrdiac, že to tak nemysleli,“ pousmiala sa.

Petrenková odhaduje, že polovicu nehnuteľností v meste vlastnia cudzí ľudia, teda bez trvalého pobytu. Viacerí podľa nej majú byty na sídliskách v Novom Smokovci či v Tatranskej Lomnici.

Všade však takéto „masovky“ nemajú. Vo vyhľadávanej nízkotatranskej oblasti, ktorá je známa aj lyžiarskym strediskom Jasná, to nespozorovali. „K dnešnému dňu evidujeme 74 osôb prihlásených na prechodný pobyt. Na porovnanie nárastu – k 1. novembru 2020 ich bolo prihlásených 67. To znamená, že odvtedy sa ich doteraz prihlásilo dokopy 7,“ uviedla referentka Obecného úradu v Demänovskej Doline Marianna Magurová.

Pýtajte sa na lampárni?

Zaujímalo nás, či sa ľudia môžu v súčasnej situácii premiestňovať medzi okresmi so svojím trvalým a prechodným pobytom. Čo na to policajti? Veľa sme sa od nich nedozvedeli. „Kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva. My obmedzenia nevymýšľame, ani neprijímame, len ich spolu s mestskou políciou, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a okresnými úradmi kontrolujeme. Nerozhodujeme o tom, čo sa môže a čo nie,“ znela odpoveď hovorcu Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. „Treba sa pýtať tých, čo ich vydávajú. Samozrejme, my kontrolujeme aktuálne opatrenia, ktoré platia v danom čase, no zajtra to už môže byť inak, nemusí to byť pravda,“ dodal neurčito Slivka.

Obrátili sme sa teda na Úrad verejného zdravotníctva, no odpoveď bola veľmi stručná. „To nie je otázka na nás, ale na vládu – čo na základe jej uznesenia, nie vyhlášky verejného zdravotníctva, platí,“ znela reakcia odboru komunikácie ÚVZ. Vzápätí sme oslovili tlačové oddelenie Úradu vlády. Jeho riaditeľ Richard Pekar však do našej uzávierky neodpovedal.

Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska vníma veľký záujem o prechodný pobyt ako dôkaz toho, že život na vidieku a v turisticky atraktívnych oblastiach láka stále viac ľudí. „Za ostatných desať rokov sa dokonca ukazuje, že práve v menších obciach, situovaných v krásnej prírode, dochádza k nárastu počtu obyvateľov. Tí, čo sa prihlasujú iba na prechodný pobyt, zrejme nechcú preťať kontakt s miestom svojho trvalého pobytu,“ mieni Kaliňák. Podľa neho však môže ísť len o reakciu na vzniknutú situáciu či na to, že je to akýsi dočasný tip k tomu, aby sa potom presťahovali práve na vidiek. „Druhá vec, ktorá s tým súvisí, je, že tam, kde má človek prechodný pobyt, musí automaticky odvádzať poplatok za komunálny odpad. V meste, kde má trvalý pobyt, keď sa preukáže, že časť roka prebýva inde, mu to bude odpustené alebo znížené o alikvotnú časť,“ vysvetlil.