Podľa predbežných výsledkov skríningu je v Bratislavskom kraji 0,79 percenta pozitívnych

„Najvyššiu mieru pozitivity v Bratislave zaznamenalo Čunovo (1,28 percenta), čo v absolútnych číslach predstavuje 13 infikovaných z 1 015 testo­vaných. Na druhom mieste skončili Podunajské Biskupice (1,15 percenta), na treťom Vrakuňa (0,99 percenta). Naopak, najmenšiu mieru pozitivity zatiaľ evidujú Jarovce (0,38 percenta)," uviedol na svojej webovej stránke Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Z miest v BSK bol na tom najhoršie Senec, kde evidujú pozitivitu 1,42 percentu, najlepšie Svätý Jur s 0,38 percenta pozitívnymi.

Mestská časť Petržalka otestovala 23 116 ľudí, pozitívnych bolo 188 z nich, čo predstavuje 0,81 percenta. Ružinov otestoval 31 028 ľudí a odhalil 213 pozitívnych, čo je 0,69 percenta. Mestská časť Staré Mesto otestovala 10 205 obyvateľov a zachytila 68 pozitívnych, čo predstavuje 0,67 percenta. Nové Mesto otestovalo 8 005 ľudí, z ktorých bolo 51 pozitívnych, čo je 0,64 percenta. Dúbravka otestovala 10 218 obyvateľov, pozitívne výsledky malo 69 ľudí, čo predstavuje 0,68 percenta. Karlova Ves otestovala 9 113 ľudí, pozitívnych bolo 53, čo predstavuje 0,58 percenta.

Mestská časť Rača otestovala 10 795 ľudí, z ktorých malo pozitívne výsledky 98, čo predstavuje 0,91 percenta. V Devínskej Novej Vsi otestovali 4 871 ľudí, pozitívnych bolo 42, čo je 0,86 percenta. V Záhorskej Bystrici sa zúčastnilo na testovaní 2 990 obyvateľov, 20 malo pozitívne testy, čo predstavuje 0,67 percenta. V Rusovciach otestovali 2 084 ľudí, pozitívne výsledky malo 14 z nich, čo je 0,67 percenta. Vo Vajnoroch absolvovalo testy na COVID 3 673 obyvateľov, pozitívne výsledky malo 34 z nich, čo predstavuje 0,92 percenta. Jarovce otestovali 1 840 ľudí, pozitívnych bolo sedem, čo je 0,38 percenta.

V bratislavskom Novom Meste otestovali počas uplynulého víkendu 12 323 obyvateľov, pričom pozitívne výsledky malo 107 z nich, čo predstavuje 0,868 percenta. V okresnom meste Malacky cez víkend absolvovalo testy 54 657 ľudí, pozitívnych bolo 285 z nich, čo predstavuje 0,52 percenta. Testovanie v Bratislavskom kraji pokračuje na viacerých odberových miestach až do utorka.

V Bratislave bolo podľa predbežných výsledkov otestovaných celkom 130 089 ľudí, pozitívne výsledky malo 1 007 z nich, čo predstavuje 0,77 percenta. V Pezinku otestovali 9 524 ľudí, z toho 56 bolo pozitívnych, čo predstavuje 0,59 percenta. V Senci otestovali 8 974 ľudí, pozitívnych bolo 127 z nich, čo predstavuje 1,42 percenta. V Stupave otestovali 5 135 ľudí, pozitívne výsledky malo 38 z nich, čo je 0,74 percenta. V Modre otestovali 3 128 ľudí, pozitívnych bolo 18, čo predstavuje 0,58 percenta. Vo Svätom Jure otestovali 3 141 ľudí, pozitívne výsledky malo 12 z nich, čo je 0,38 percenta.

Pribudne zhruba 30 mobilných odberových miest

V Bratislave by v najbližších dňoch mali k už 19 existujúcim dlhodobým mobilným odberovým miestam (MOM) pribudnúť zhruba 30 ďalších. Týždenná kapacita testovania v hlavnom meste sa tak zvýši na viac ako 100 000 testov. Tento počet by mal podľa magistrátu stačiť, aby sa pravidelne a pohodlne mohli testovať všetci, ktorí to potrebujú. Mestskí bratislavskí poslanci na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní prostredníctvom videokonferencie schválili vypožičanie priestorov pre zriadenie nových MOM.

Poslanci odobrili výpožičku mestských priestorov pre zriadenie MOM v plavárni Pasienky, kúpalisku Delfín, v Centre voľného času na Gessayovej, v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava či v budove Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Hlavné mesto už minulý týždeň avizovalo, že sa chce sústrediť na zriaďovanie dlhodobých MOM. „Dostupné i komfortné testovanie a najmä vtedy, keď ho konkrétni obyvatelia budú potrebovať, je podľa nášho presvedčenia kľúčom k zvládnutiu pandémie,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Bratislava a jej mestské časti deklarovali, že urobia všetko preto, aby každý, kto od stredy (27. 1.) bude pre nové pravidlá vlády potrebovať certifikát o absolvovaní testovania na COVID-19 na cestu do práce či pobyt v prírode, ho mohol získať čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie. Magistrát víta, že ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu na zriadenie ďalších MOM s požiadavkami mesta a mestských častí. Bratislavské samosprávy zároveň vytypovali miesta, kde by takéto MOM mohli vzniknúť.