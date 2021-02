Rodičia za smrť trojročného Sebastiána žalujú lekárky a sestričky

VIDEO: Rodičia o tom, ako sa im vracajú spomienky na mŕtveho syna

Chlapčeka hospitalizovali v januári 2017 na detskom oddelení Fakultnej nemocnice Nitra, na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po niekoľkých hodinách však skonal. Z prečinu usmrtenia sú obžalované exprimárka Silvia L., lekárka Silvia M., zdravotné sestry Marianna H. a Ingrid S.

Ako prvá v stredu vypovedala Dominika Sebinková, Sebastiánova mama, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva so svojím tretím dieťatkom. „Je to o to ťažšie, že dnes je štvrté výročie Sebinkovho pohrebu. Bola to naša posledná rozlúčka,“ povedala chlapčekova mama.

Z bezpečnostných dôvodov vylúčil sudca verejnosť z pojednávania. Sebinkovci vypovedali asi tri hodiny. „Prišlo mi zle, keď som na súde zbadala lekárku Silviu M. Hlavne pri manželovej výpovedi sa všetko snažila prekrútiť,“ povedala po skončení pojednávania Sebinková.

Proces sa začal koncom septembra minulého roka. Pred súdom už vypovedali exprimárka Silvia L. a lekárka Silvia M. Obe vinu odmietli. Podľa ich tvrdení postupovali podľa odporúčaných postupov a aktuálnych poznatkov.

Bývalej primárke sa kladie za vinu, že okrem iného nezabezpečila štandardný liečebný postup pre Sebastiána a nesprávne ho liečila inzulínom v prvej hodine liečby, čo zvýšilo riziko opuchu mozgu.

Lekárka Silvia M. podľa obžaloby chlapca nedostatočne sledovala a nerozpoznala včas opuch mozgu. Sestry následne nedostatočne zabezpečili zdravotnú starostlivosť o malého pacienta a nedôsledne dohliadali na prístroje, ktoré sledovali jeho vitálne funkcie.

Sebastiánov stav sa zhoršil už po niekoľkých hodinách od hospitalizácie v nitrianskej nemocnici. To, že sa s ním niečo deje, si všimla jeho mama. V tom čase bola pri ňom. Prístroje, ktoré ho mali monitorovať, však podľa nej nič nesignalizovali. Nepomohlo už ani oživovanie a prevoz chlapčeka do Bratislavy, kde lekári potvrdili mozgovú smrť.

Podľa záverov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nedostalo dieťa v nemocnici včas potrebnú liečbu a zomrelo v dôsledku ťažkého opuchu mozgu. Nitrianska nemocnica neskôr zaplatila pokutu 8 500 eur. V prípade chlapčekovej smrti prebieha ešte civilné konanie, kde majú jeho rodičia vypovedať o týždeň.